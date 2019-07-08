Голикова рассказала, сколько россиян пройдут диспансеризацию в 2019 году

"В соответствии с мероприятиями национального проекта "Здоровье" в 2019 году профосмотр и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона наших граждан. Это достаточно высокая цифра, если учесть, что в 2018 году это был 21 миллион человек", - заявила Голикова на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.