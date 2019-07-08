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РИА Новости

Голикова рассказала, сколько россиян пройдут диспансеризацию в 2019 году

Вчера, 14:15
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
ГОРКИ, 8 июл - РИА Новости. Профосмотры и диспансеризацию в 2019 году должны пройти 62 миллиона россиян, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В соответствии с мероприятиями национального проекта "Здоровье" в 2019 году профосмотр и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона наших граждан. Это достаточно высокая цифра, если учесть, что в 2018 году это был 21 миллион человек", - заявила Голикова на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
Вчера, 14:25
Всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни, заявил Медведев
Ранее в пятницу Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и2020 годах.
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