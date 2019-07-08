Над севером России "зависла" нетипичная система циклонов, заявил метеоролог

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Система циклонов, которая обуславливает пасмурную и дождливую погоду на ближайшие десять дней, образовалась над территорией России от Калининграда до Норильска, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Нетипично то, что вместо маленького небольшого циклона образовалась серия циклонов от Калининграда до Норильска. Циклон с одним центром находится в Калининграде, второй центр в районе Ярославля, третий центр над Сургутом. Весь наш континент по северу закрыт этим циклоном. Получилась система циклонов. Если посмотреть на температурный режим и на воздушные массы, то циклоны можно рассматривать в совокупности, как одну воздушную массу, на которой три вихря", - пояснил Цыганков.

Метеоролог пояснил, что если бы у циклона был один центр, то он быстро бы прошел, а циклоны в системе не сменяют друг друга.

"Центр, который определял погоду раньше, ушел в район Сургута, на его место пришел другой центр, дальше в районе Калининграда еще один центр. Центр, который над Костромой, сместится в сторону Сыктывкара и дальше уйдет, но на его место придет центр, который под Калининградом. Так до бесконечности, пока этот циклон совсем не уйдет", - сказал эксперт.