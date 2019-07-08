Челябинская область и "Росатом" подпишут соглашение о развитии ЗАТО

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер договорился с госкорпорацией "Росатом" о заключении соглашения о комплексном социально-экономическом развитии трех городов-ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований) региона, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Текслер в минувшие выходные посетил Озерский городской округ, где состоялось совещание с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главами Озерска, Снежинска и Трехгорного о социально-экономическом развитии южноуральских ЗАТО.

"Основные вопросы, которые мы обсуждали, социальной направленности. На территории трех закрытых городов живет около 170 тысяч южноуральцев. И развитие социальной сферы, реализация национальных проектов являются ключевыми темами. Я скажу, что проблемы существуют, мы их подробно обсудили, и правительство региона будет на них обращать пристальное внимание. В связи с этим на встрече договорились о заключении соглашения, которое будет направлено на комплексное социально-экономическое развитие ЗАТО Челябинской области, тех направлений, которые находятся в поле зрения областных властей и госкорпорации "Росатом", – цитирует пресс-служба слова Текслера.

Ключевой вопрос, который войдет в соглашение – это новые решения в системе здравоохранения ЗАТО, уточняется в сообщении. Совместно с "Росатомом" будет вестись работа на федеральном уровне по решению проблемы укомплектованности кадрами, медицинским оборудованием, а также увеличения финансирования, поясняет пресс-служба.

Еще один вопрос - выделение дополнительных средств на реконструкцию дорожной сети. По данным пресс-службы, в этом году Текслер уже выделил муниципальным образованиям Челябинской области дополнительно порядка 500 миллионов рублей на дорожный ремонт, но износ покрытия автодорог высок, граждане обращают на это внимание, поэтому и в дальнейшем в территории будут направляться средства на реконструкцию улично-дорожной сети.

Также в ходе встречи были отмечены проблемы в сфере образования: дефицит профессиональных кадров, отсутствие необходимого оборудования, а также нехватка мест в школах - эти вопросы попадут в соглашение, уточняется в сообщении.

По словам Алексея Лихачева, "Росатом" настроен на системное взаимодействие. "Госкорпорация готова увеличить производственные программы, линейку продуктов, организовать новые рабочие места, реализовывать целый ряд проектов, которые служат улучшению экономики региона и делают жизнь комфортной. Надеюсь, что сегодня мы не только заложили основу поиска совместных путей, но и наметили конкретные действия, которые начнутся буквально в ближайшие дни. Наших совместных действий - властей Челябинской области и госкорпорации "Росатом" - будет достаточно, чтобы сделать шаг вперед как с точки зрения развития наших производственных планов, так и с точки зрения укрепления соцсферы в городах, где присутствуют наши предприятия", - цитирует пресс-служба слова Лихачева.

Глава Озерска Евгений Щербаков поблагодарил главу региона за участие и быстрое принятие решений. "Все ваши поручения будут проработаны, в кратчайший срок предложения по решению ключевых проблем предоставлены в правительство Челябинской области", - цитирует пресс-служба Озерска слова Щербакова.