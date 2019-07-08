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РИА Новости

Ципрас покинул резиденцию премьера Греции

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Алексис Ципрас на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости. Лидер проигравшей парламентские выборы Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас передал дела новому премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису и покинул резиденцию премьера Дворец Максима.
После приведения к присяге в президентском дворце Мицотакис прошел к резиденции премьера, где у входа его встретил Ципрас. Вскоре они вышли, Ципрас сел в машину и уехал, Мицотакис остался в резиденции главы правительства. Отъезд Ципраса показало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.
Накануне Ципрас заявил, что в соответствии с демократическими процедурами передаст Мицотакису кабинет премьер-министра. По его словам, он будет уважать волю народа на практике и ни в коем случае не будет повторять то, что сделали его оппоненты. В 2015 году проигравший выборы премьер Антонис Самарас не стал встречаться с Ципрасом и передавать ему дела.
Вечером в понедельник будет объявлен состав правительства.
"Греческий народ дал нам вчера сильный наказ изменить Грецию. Этот наказ мы сохраним в целости. Сегодня начинается тяжелая работа. Я абсолютно уверен в наших возможностях, мы будем на высоте обстоятельств", - сказал Мицотакис после принесении присяги.
Новый состав парламента Греции соберется на первое заседание 17 июля, когда будут приведены к присяге депутаты. По словам Мицотакиса, парламент будет работать все лето, без каникул.
Лидер консервативной партии Новая демократия Кириакос Мицотакис во время предвыборного митинга в Афинах
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Алексис ЦипрасГрецияВ мире
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