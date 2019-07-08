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РИА Новости

Швейцарские пилоты перепутали фестивали и выступили не перед теми зрителями

Вчера, 14:13
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© AFP 2019 / Fabrice CoffriniВыступление швейцарской пилотажной группы Patrouille Suisse
Выступление швейцарской пилотажной группы Patrouille Suisse
© AFP 2019 / Fabrice Coffrini
МОСКВА, 8 июл РИА Новости. Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse перепутала фестивали и выступила не перед теми зрителями, сообщает The Avionist.
Летчики должны были выступить в честь столетней годовщины смерти Оскара Бидера инженера и пионера швейцарской авиации над его родным городом Лангенбруком. Уже подлетая к городу, старший пилот заметил палатки и скопление людей и повел за собой остальные самолеты. Однако это оказалось другое мероприятие: музыкальный фестиваль йодля (особая манера пения без слов) в Мюмлисвилле.
Patrouille Suisse отработали программу и улетели на базу. В результате гости музыкального фестиваля получили дополнительное шоу, а участники мероприятия в честь Бидера так и не дождались выступления. О своей ошибке летчики узнали только на аэродроме.
Patrouille Suisse летают на старых истребителях, не оборудованных GPS. Пилоты ориентировались только по картам и часам. Наземных помощников у них в этот раз не было.
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