Швейцарские пилоты перепутали фестивали и выступили не перед теми зрителями

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse перепутала фестивали и выступила не перед теми зрителями, сообщает Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse перепутала фестивали и выступила не перед теми зрителями, сообщает The Avionist

Летчики должны были выступить в честь столетней годовщины смерти Оскара Бидера — инженера и пионера швейцарской авиации — над его родным городом Лангенбруком. Уже подлетая к городу, старший пилот заметил палатки и скопление людей и повел за собой остальные самолеты. Однако это оказалось другое мероприятие: музыкальный фестиваль йодля (особая манера пения без слов) в Мюмлисвилле.

Patrouille Suisse отработали программу и улетели на базу. В результате гости музыкального фестиваля получили дополнительное шоу, а участники мероприятия в честь Бидера так и не дождались выступления. О своей ошибке летчики узнали только на аэродроме.