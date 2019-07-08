Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T14:09Z
https://ria.ru/20190708/1556311430.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155631/24/1556312476_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_aa4ee2c47b04bba340e6e59e50d2e19b.jpg
РИА Новости

Сервисы по подбору персонала фиксируют рост зарплат грузчиков "Шереметьево"

Вчера, 14:09
912
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСканирование чемоданов на сортировочной ленте в багажном отделении международного аэропорта Шереметьево в Москве
Сканирование чемоданов на сортировочной ленте в багажном отделении международного аэропорта Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сервис по поиску работы SuperJob и компания интернет-рекрутмента HeadHunter не зафиксировали существенного роста зарплаты грузчиков в аэропортах Москвы, в "Шереметьево" оклад, на который может рассчитывать соискатель этой должности, не превышает 75 тысяч рублей.
Газета "Ведомости" ранее сообщила, что зарплаты грузчиков в "Шереметьево" из-за проблем с задержками багажа повысили с 45 тысяч рублей до порядка 200 тысяч. В понедельник замгендиректора аэропорта Андрей Никулин заявил, что за последний год у грузчиков не было средней зарплаты ни в 45 тысяч, ни в 200 тысяч, сейчас она составляет 82 тысячи рублей до вычета налогов. Кроме того, по его словам, "Шереметьево" столкнулось с нехваткой грузчиков ещё в апреле.
Тягач для доставки багажа на летном поле международного аэропорта Шереметьево в Москве. 8 июля 2019
Вчера, 13:28
В Шереметьево опровергли сообщения о зарплатах грузчиков в 200 тысяч рублей
"Максимальные зарплатные предложения для грузчиков в Москве поднялись с 60 до 75 тысяч рублей. Такой потолок зарплат для грузчиков предлагают компании, осуществляющие подбор персонала для аэропорта "Шереметьево". При этом речь идет о вакансиях с вахтовым методом работы. В то же время, вакансии для грузчиков в аэропорт "Шереметьево" на полный рабочий день вполне в рынке: зарплатный диапазон 35-60 тысяч рублей, и ни о каком пятикратном повышении речь не идет", - сообщил РИА Новости представитель SuperJob.
По мнению экспертов сервиса, подобный всплеск носит сезонный характер и не окажет долгосрочного влияния на рынок труда.
В компании HeadHunter заявили, что в этой сфере в Москве 200 тысяч рублей предлагают лишь водителям-экспедиторам с личным автотранспортом.
"Что касается сравнения зарплат грузчиков в московских аэропортах, то сегодня вакансии на hh.ru открыты в аэропорту "Домодедово" с зарплатой до 60 тысяч. Оператор UTG aviation services в аэропорту "Внуково" ищет грузчика перронной обработки с зарплатой от 40 до 55 тысяч, а грузчик в аэропорту "Внуково" может рассчитывать на зарплату 38 тысяч рублей", - сообщили агентству в HeadHunter.
Основные требования, предъявляемые к претендентам: отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам, опрятный внешний вид, ответственность, внимательность, пунктуальность.
Проблемы с выдачей багажа появились в "Шереметьево" с начала июня. По состоянию на сегодняшний день, по данным аэропорта, количество задержанного багажа - менее тысячи единиц, "стандарты по выдаче багажа в основной своей массе выполняются", а также соблюдается "стандарты времени ожидания на регистрации".
Пассажир с чемоданом в аэропорту Шереметьево
Вчера, 13:36
В Шереметьево прокомментировали ситуацию с нехваткой грузчиков
004002
Обсудить 0
Шереметьево (аэропорт)Общество
Рекомендуем
Пассажир с чемоданом в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево прокомментировали ситуацию с нехваткой грузчиков
РИА
Новости
Тягач для доставки багажа на летном поле международного аэропорта Шереметьево в Москве. 8 июля 2019
В Шереметьево опровергли сообщения о зарплатах грузчиков в 200 тысяч рублей
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании
Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
Лента
новостей
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ
Ростех начал опытную эксплуатацию "Криптобиокабины"
Демонтаж рабочих мостов Крымского моста
В Керченском проливе начали демонтировать рабочие мосты
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
СМИ: выплаты грузчикам в Шереметьево повысили в пять раз
Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
В аэропорту Шереметьево-2
В Шереметьево стабилизировали ситуацию с багажом
Названо самое холодное место в Подмосковье
Мандла Масеко
В ЮАР погиб в ДТП первый чернокожий кандидат из Африки на полет в космос
Акция протеста у здания телеканала Рустави-2 в Тбилиси, Грузия. 8 июля 2019
Эксперт: Грузию после скандала с бранью в адрес Путина ждут новые санкции
Президент Украины Владимир Зеленский
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
Экипаж севшего во "Внуково" самолета сработал грамотно, заявили в "ЮТэйр"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
Лента новостейМолния