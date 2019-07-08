Сервисы по подбору персонала фиксируют рост зарплат грузчиков "Шереметьево"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сервис по поиску работы SuperJob и компания интернет-рекрутмента HeadHunter не зафиксировали существенного роста зарплаты грузчиков в аэропортах Москвы, в "Шереметьево" оклад, на который может рассчитывать соискатель этой должности, не превышает 75 тысяч рублей.

Газета " Ведомости " ранее сообщила, что зарплаты грузчиков в "Шереметьево" из-за проблем с задержками багажа повысили с 45 тысяч рублей до порядка 200 тысяч. В понедельник замгендиректора аэропорта Андрей Никулин заявил, что за последний год у грузчиков не было средней зарплаты ни в 45 тысяч, ни в 200 тысяч, сейчас она составляет 82 тысячи рублей до вычета налогов. Кроме того, по его словам, "Шереметьево" столкнулось с нехваткой грузчиков ещё в апреле.

"Максимальные зарплатные предложения для грузчиков в Москве поднялись с 60 до 75 тысяч рублей. Такой потолок зарплат для грузчиков предлагают компании, осуществляющие подбор персонала для аэропорта "Шереметьево". При этом речь идет о вакансиях с вахтовым методом работы. В то же время, вакансии для грузчиков в аэропорт "Шереметьево" на полный рабочий день вполне в рынке: зарплатный диапазон 35-60 тысяч рублей, и ни о каком пятикратном повышении речь не идет", - сообщил РИА Новости представитель SuperJob.

По мнению экспертов сервиса, подобный всплеск носит сезонный характер и не окажет долгосрочного влияния на рынок труда.

В компании HeadHunter заявили, что в этой сфере в Москве 200 тысяч рублей предлагают лишь водителям-экспедиторам с личным автотранспортом.

"Что касается сравнения зарплат грузчиков в московских аэропортах, то сегодня вакансии на hh.ru открыты в аэропорту "Домодедово" с зарплатой до 60 тысяч. Оператор UTG aviation services в аэропорту "Внуково" ищет грузчика перронной обработки с зарплатой от 40 до 55 тысяч, а грузчик в аэропорту "Внуково" может рассчитывать на зарплату 38 тысяч рублей", - сообщили агентству в HeadHunter.

Основные требования, предъявляемые к претендентам: отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам, опрятный внешний вид, ответственность, внимательность, пунктуальность.