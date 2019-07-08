Ростех начал опытную эксплуатацию "Криптобиокабины"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Опытная эксплуатация комплекса для оформления и выдачи загранпаспортов "Криптобиокабина" (КБК) началась в России, сообщили в понедельник в пресс-службе Ростеха.

Данная разработка представлена на выставке "Иннопром-2019", которая проходит в период с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.

"Ростех начинает опытную эксплуатацию "Криптобиокабины" для оформления загранпаспортов. Комплекс полностью автоматизирует процесс получения биометрических данных заявителя, а также оформление и выдачу документов", - говорится в сообщении.

В Ростехе пояснили, что данная система, собранная в защищенном антивандальном корпусе, позволяет регистрировать биометрические параметры: изображение лица и отпечатки пальцев. КБК сканирует документы сразу в двух диапазонах – видимом и ультрафиолетовом.

При выдаче паспорта комплекс осуществляет двухфакторную биометрическую верификацию и по её результатам активирует загранпаспорт нового поколения.