Ростех начал опытную эксплуатацию "Криптобиокабины"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Опытная эксплуатация комплекса для оформления и выдачи загранпаспортов "Криптобиокабина" (КБК) началась в России, сообщили в понедельник в пресс-службе Ростеха.
Данная разработка представлена на выставке "Иннопром-2019", которая проходит в период с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.
"Ростех начинает опытную эксплуатацию "Криптобиокабины" для оформления загранпаспортов. Комплекс полностью автоматизирует процесс получения биометрических данных заявителя, а также оформление и выдачу документов", - говорится в сообщении.
В Ростехе пояснили, что данная система, собранная в защищенном антивандальном корпусе, позволяет регистрировать биометрические параметры: изображение лица и отпечатки пальцев. КБК сканирует документы сразу в двух диапазонах – видимом и ультрафиолетовом.
При выдаче паспорта комплекс осуществляет двухфакторную биометрическую верификацию и по её результатам активирует загранпаспорт нового поколения.
"Сведения, предоставляемые гражданами при оформлении загранпаспортов с помощью КБК, будут храниться и передаваться в зашифрованном виде. Уже в июле 2019 новыми КБК будут оснащены первые 14 многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре. Проведение опытной эксплуатации позволит нам объективно определить возможности кабины при работе в системе выдачи паспортов", – цитируется в сообщении исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.