Экипаж севшего во "Внуково" самолета сработал грамотно, заявили в "ЮТэйр"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Экипаж самолета, который вынужденно вернулся в столичный аэропорт "Внуково" после вылета в Берлин, действовал профессионально, быстро и грамотно оценив ситуацию, заявили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил о возвращении во "Внуково" вылетевшего в Берлин Boeing 737 авиакомпании "ЮТэйр" после сбоя в работе системы кондиционирования самолета. Из-за технических неполадок командир воздушного судна принял решение развернуться над Каунасом и вернуться, в 13.49 борт благополучно приземлился во "Внуково".

"Посадка прошла в штатном режиме... Экипаж быстро и грамотно оценил сложившуюся ситуацию, действовал в интересах безопасности и проявил высокое профессиональное мастерство", - сказали в пресс-службе "Ютэйр".