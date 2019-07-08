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РИА Новости

Экипаж севшего во "Внуково" самолета сработал грамотно, заявили в "ЮТэйр"

Вчера, 14:08
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Экипаж самолета, который вынужденно вернулся в столичный аэропорт "Внуково" после вылета в Берлин, действовал профессионально, быстро и грамотно оценив ситуацию, заявили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил о возвращении во "Внуково" вылетевшего в Берлин Boeing 737 авиакомпании "ЮТэйр" после сбоя в работе системы кондиционирования самолета. Из-за технических неполадок командир воздушного судна принял решение развернуться над Каунасом и вернуться, в 13.49 борт благополучно приземлился во "Внуково".
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"Посадка прошла в штатном режиме... Экипаж быстро и грамотно оценил сложившуюся ситуацию, действовал в интересах безопасности и проявил высокое профессиональное мастерство", - сказали в пресс-службе "Ютэйр".
Представитель перевозчика добавил, что в самолете "сработал датчик системы кондиционирования".
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Boeing 737ЮТэйрПроисшествия
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Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
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