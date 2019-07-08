Эксперт: Грузию после скандала с бранью в адрес Путина ждут новые санкции

ТБИЛИСИ, 8 июл – РИА Новости. Грузинский эксперт Рамаз Сакварелидзе заявил РИА Новости, что после брани тележурналиста Георгия Габуния в адрес президента России Тбилиси стоит ждать новых санкций Москвы.
В воскресенье Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
"Казалось, что еще больше ухудшить отношения России и Грузии после 2008 года невозможно... После визита российской делегации опять возник конфликт, в результате которого Россия оскорблена тем, что ее делегацию выдворили из Грузии. Москва ввела санкции, в основном, в направлении туризма. Сейчас ситуация, конечно, еще может ухудшиться. В случае с делегацией Россия была оскорблена как государство, сейчас оскорбили президента. Россия обязательно отреагирует. Будет очень удивительно, если РФ оставит это оскорбление без реакции", - заявил Сакварелидзе.
По словам эксперта, Грузии стоит ожидать от Москвы таких решений, как запрет на денежные перероды от проживающих в России граждан, их массовое выдворение, дополнительные эмбарго на импорт грузинских товаров.
"Все это будет влиять на грузинскую экономику и на стабильность страны", - заявил эксперт, добавив, что стабильность для Грузии особенно важна в том контексте, что существует проект строительства крупного Анаклийского порта в регионе Черного моря, в который вкладываются частные инвесторы.
"Проект порта финансируется частными инвесторами. Будут ли они вкладывать миллионы в государстве, где нет стабильности?" - заключил эксперт.
Ранее огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что это "беда Грузии". Каких-либо деталей к сказанному она не добавила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Грузии отмечаются все новые обострения русофобских припадков, в Кремле считают их последствием нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент России ранее подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. На фоне запрета на авиасообщение между странами Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии.