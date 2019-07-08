Эксперт: Грузию после скандала с бранью в адрес Путина ждут новые санкции

ТБИЛИСИ, 8 июл – РИА Новости. Грузинский эксперт Рамаз Сакварелидзе заявил РИА Новости, что после брани тележурналиста Георгия Габуния в адрес президента России Тбилиси стоит ждать новых санкций Москвы.

В воскресенье Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

"Казалось, что еще больше ухудшить отношения России и Грузии после 2008 года невозможно... После визита российской делегации опять возник конфликт, в результате которого Россия оскорблена тем, что ее делегацию выдворили из Грузии. Москва ввела санкции, в основном, в направлении туризма. Сейчас ситуация, конечно, еще может ухудшиться. В случае с делегацией Россия была оскорблена как государство, сейчас оскорбили президента. Россия обязательно отреагирует. Будет очень удивительно, если РФ оставит это оскорбление без реакции", - заявил Сакварелидзе.

По словам эксперта, Грузии стоит ожидать от Москвы таких решений, как запрет на денежные перероды от проживающих в России граждан, их массовое выдворение, дополнительные эмбарго на импорт грузинских товаров.

"Все это будет влиять на грузинскую экономику и на стабильность страны", - заявил эксперт, добавив, что стабильность для Грузии особенно важна в том контексте, что существует проект строительства крупного Анаклийского порта в регионе Черного моря, в который вкладываются частные инвесторы.

"Проект порта финансируется частными инвесторами. Будут ли они вкладывать миллионы в государстве, где нет стабильности?" - заключил эксперт.

Ранее огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.

Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что это "беда Грузии". Каких-либо деталей к сказанному она не добавила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Грузии отмечаются все новые обострения русофобских припадков, в Кремле считают их последствием нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.