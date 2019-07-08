Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Boeing 737 авиакомпании Utair благополучно приземлился в московском аэропорту "Внуково" после срабатывания датчика неисправности в работе системы кондиционирования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о возвращении в аэропорт "Внуково" после сбоя в работе системы кондиционирования Boeing 737 компании Utair сообщением Москва-Берлин. Из-за технических неполадок командир воздушного судна принял решение развернуться над Каунасом и вернуться в аэропорт вылета.