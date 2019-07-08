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РИА Новости

Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорту "Внуково"
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Boeing 737 авиакомпании Utair благополучно приземлился в московском аэропорту "Внуково" после срабатывания датчика неисправности в работе системы кондиционирования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возвращении в аэропорт "Внуково" после сбоя в работе системы кондиционирования Boeing 737 компании Utair сообщением Москва-Берлин. Из-за технических неполадок командир воздушного судна принял решение развернуться над Каунасом и вернуться в аэропорт вылета.
"В 13.49 "Boeing 737 благополучно приземлился в аэропорту "Внуково"", - сказал собеседник агентства.
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Boeing 737МоскваПроисшествия
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