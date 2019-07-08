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РИА Новости
Религия и мировоззрение

К 100-летию основания концлагеря в Андрониковом монастыре откроют мемориал

Вчера, 14:06
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Бутовский полигон в Москве
Бутовский полигон в Москве
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Директор музея Истории ГУЛАГа, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Роман Романов поддержал инициативу попечительского совета Движения за возрождение Спасо-Андроникова монастыря по установке Мемориала национальной памяти на месте расстрелов Андроньевского концлагеря в 1919-1922 годах.
Мемориал на месте массовых расстрелов планируется открыть в некрополе Андроникова монастыря по случаю 100-летия со дня основания здесь концлагеря.
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"Экспозиция Музея истории ГУЛАГа начинается с рассказа о первых концентрационных лагерях, которые создавались советской властью, в том числе, на базе православных монастырей с 1918 года. Всего в Москве насчитывалось 12 концлагерей, один из которых был организован в знаменитом Спасо-Андрониковом монастыре", - сказал Романов, слова которого приводятся в пресс-релизе движения за возрождение обители.
Руководитель музея отметил, что в Центральном архиве ФСБ России сохранился большой объем данных о деятельности Андрониковского лагеря, включая делопроизводственные документы, списки заключенных и переписку с комендатурой лагеря. Весь комплекс документов, по словам Романова, необходимо оцифровать и тщательно исследовать.
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"И если на прилегающей к монастырю территории производились захоронения, то ее следует благоустроить и музеефицировать, она должна стать местом памяти. Подобные коммеморативные практики затрагивают большую тему создания мемориальной инфраструктуры в городах по всей России", - заключил член СПЧ.
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Религия и мировоззрениерелигия
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