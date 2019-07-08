К 100-летию основания концлагеря в Андрониковом монастыре откроют мемориал

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Директор музея Истории ГУЛАГа, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Роман Романов поддержал инициативу попечительского совета Движения за возрождение Спасо-Андроникова монастыря по установке Мемориала национальной памяти на месте расстрелов Андроньевского концлагеря в 1919-1922 годах.

Мемориал на месте массовых расстрелов планируется открыть в некрополе Андроникова монастыря по случаю 100-летия со дня основания здесь концлагеря.

"Экспозиция Музея истории ГУЛАГа начинается с рассказа о первых концентрационных лагерях, которые создавались советской властью, в том числе, на базе православных монастырей с 1918 года. Всего в Москве насчитывалось 12 концлагерей, один из которых был организован в знаменитом Спасо-Андрониковом монастыре", - сказал Романов, слова которого приводятся в пресс-релизе движения за возрождение обители.

Руководитель музея отметил, что в Центральном архиве ФСБ России сохранился большой объем данных о деятельности Андрониковского лагеря, включая делопроизводственные документы, списки заключенных и переписку с комендатурой лагеря. Весь комплекс документов, по словам Романова, необходимо оцифровать и тщательно исследовать.