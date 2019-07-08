В Крыму предложили открыть центр народной дипломатии

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил открыть в республике Центр народной дипломатии, призванный стать связующим звеном между иностранцами и местной властью.
"Очень интенсивно мы сегодня стали работать с дальним зарубежьем, в частности, с Европой. Мы должны эту работу систематизировать, проанализировать, сделать концепцию. Нужен некий Центр народной дипломатии, который станет связующим звеном между иностранцами и местной властью в различных отраслях, в том числе в вопросах бизнеса и культуры", - сказал Гемпель в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, достоверной информации в западных странах о российском Крыме достаточно много, однако на государственном уровне через подконтрольные СМИ продолжают создаваться негативные мифы о жизни на полуострове.