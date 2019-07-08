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РИА Новости

В Крыму предложили открыть центр народной дипломатии

Вчера, 14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил открыть в республике Центр народной дипломатии, призванный стать связующим звеном между иностранцами и местной властью.
"Очень интенсивно мы сегодня стали работать с дальним зарубежьем, в частности, с Европой. Мы должны эту работу систематизировать, проанализировать, сделать концепцию. Нужен некий Центр народной дипломатии, который станет связующим звеном между иностранцами и местной властью в различных отраслях, в том числе в вопросах бизнеса и культуры", - сказал Гемпель в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, достоверной информации в западных странах о российском Крыме достаточно много, однако на государственном уровне через подконтрольные СМИ продолжают создаваться негативные мифы о жизни на полуострове.
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