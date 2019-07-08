В Крыму предложили открыть центр народной дипломатии

"Очень интенсивно мы сегодня стали работать с дальним зарубежьем, в частности, с Европой. Мы должны эту работу систематизировать, проанализировать, сделать концепцию. Нужен некий Центр народной дипломатии, который станет связующим звеном между иностранцами и местной властью в различных отраслях, в том числе в вопросах бизнеса и культуры", - сказал Гемпель в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".