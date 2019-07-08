Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T14:06Z
https://ria.ru/20190708/1556311134.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Полиция Тобольска пригласила на службу супергеройским экшн-роликом

Вчера, 14:06
2179
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Полиция Тобольска решила "красочно и интересно" пригласить молодых людей на службу в органы внутренних дел, выпустив видеоролик в формате трейлера к экшн-фильму про супергероев, в роли которых выступили сотрудники МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Видеозапись с необычным приглашением на службу появилась в группе местной полиции в социальной сети "ВКонтакте" в пятницу. На данный момент она набрала более 75 тысяч просмотров. Ролик выполнен в стилистике трейлера к супергеройскому экшн-фильму, его авторы "беззаконию и хаосу" противопоставляют сотрудников правоохранительных органов - патрульных, участковых, следователей, оперативников и инспекторов ДПС. Голос за кадром именует их "народными героями".
Как рассказала РИА Новости представитель пресс-службы полиции Тобольска Екатерина Копшаева, идея для видеоролика принадлежит ей. Цель - привлечь молодых людей на службу в органы внутренних дел.
"Наш начальник штаба договорился с местным жителем, который снимает короткометражные фильмы, видеоклипы, и он помог нам снять такой сюжет. Процесс длился недолго, отобрали сотрудников, чья задача была в том, чтобы показать моменты своей работы... Видеоролик нацелен именно на молодое поколение, от 20 до 35 лет", - сказала Копшаева.
ФСИН Бурятии выпустили клип
14 мая, 10:58
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
По ее словам, в ведомстве решили подойти к приглашению на службу в органы внутренних дел не формально, а "красочно, интересно". "К тому же, не все знают, в чем заключается обязанность сотрудников полиции. Посмотрят, вдруг появится желание прийти к нам на службу", - добавила собеседница агентства.
В пресс-службе управления МВД по Тюменской области РИА Новости уточнили, что некомплект кадров в органах внутренних дел региона составлял в 2018 году 9%, а к середине 2019-го снизился до 7%.
Музыкальное обращение к должникам приставов Иркутской области
29 апреля, 13:27
В Иркутской области приставы записали музыкальное обращение к должникам
830000
Обсудить 0
ТобольскТюменская областьХанты-МансийскОбщество
Рекомендуем
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Лента
новостей
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Ведущий программы Постскриптум Георгий Габуния во время эфира
Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Перспективный тяжелый экраноплан Чайка. Архивное фото
Экраноплан "Чайка" сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Сотрудник в офисе
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
Медведев поручил МВД подвести под "регуляторную гильотину" ПДД и миграцию
Банкомат Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк назвал страны, в которых россиянам опасно пользоваться банкоматами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
Лента новостейМолния