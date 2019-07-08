Полиция Тобольска пригласила на службу супергеройским экшн-роликом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Полиция Тобольска решила "красочно и интересно" пригласить молодых людей на службу в органы внутренних дел, выпустив видеоролик в формате трейлера к экшн-фильму про супергероев, в роли которых выступили сотрудники МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Видеозапись с необычным приглашением на службу появилась в группе местной полиции в социальной сети " ВКонтакте " в пятницу. На данный момент она набрала более 75 тысяч просмотров. Ролик выполнен в стилистике трейлера к супергеройскому экшн-фильму, его авторы "беззаконию и хаосу" противопоставляют сотрудников правоохранительных органов - патрульных, участковых, следователей, оперативников и инспекторов ДПС. Голос за кадром именует их "народными героями".

Как рассказала РИА Новости представитель пресс-службы полиции Тобольска Екатерина Копшаева, идея для видеоролика принадлежит ей. Цель - привлечь молодых людей на службу в органы внутренних дел.

"Наш начальник штаба договорился с местным жителем, который снимает короткометражные фильмы, видеоклипы, и он помог нам снять такой сюжет. Процесс длился недолго, отобрали сотрудников, чья задача была в том, чтобы показать моменты своей работы... Видеоролик нацелен именно на молодое поколение, от 20 до 35 лет", - сказала Копшаева.

По ее словам, в ведомстве решили подойти к приглашению на службу в органы внутренних дел не формально, а "красочно, интересно". "К тому же, не все знают, в чем заключается обязанность сотрудников полиции. Посмотрят, вдруг появится желание прийти к нам на службу", - добавила собеседница агентства.