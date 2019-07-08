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РИА Новости
Свердловская область

Власти трех регионов создадут Уральский промышленный кластер

Вчера, 14:04
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Власти Свердловской, Челябинской областей и Башкирии договорились о создании Уральского промышленного кластера, сообщает в понедельник департамент информполитики Свердловской области.
"Власти Свердловской и Челябинской областей, а также Республики Башкортостан приняли решение о создании Уральского промышленного кластера - инструмента повышения инвестиционной активности и реализации промышленной политики на территории трех российских регионов. Соответствующее соглашение подписано 8 июля на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, - говорится в сообщении.
Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, и.о. заместителя премьер-министра Башкирии Раиф Абдразимов и директор управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин.
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"Объединение сил Свердловской и Челябинской областей и Республики Башкортостан позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов. В рамках … промышленного кластера мы рассчитываем создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечить ее выход на внешние рынки", - приводятся в сообщении слова Куйвашева.
Реализация совместных планов позволит увеличить объемы производства и реализации продукции участников кластера, внедрить новые инновационные технологии в производственные процессы, а также будет содействовать росту объема реальных инвестиций на территории регионов, уточняют власти.
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Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.
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