Глава Екатеринбурга назвал две возможные площадки для строительства храма

Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в рамках выставки "Иннопром", проходящей в Екатеринбурге, назвал две площадки для возможного строительства храма Святой Екатерины, которые войдут в опросный лист.

"Выбирать будем из двух площадок: улица Фурманова и улица Горького", - сказал Высокинский.

Он пояснил, что площадка на месте снесенной телебашни, которую согласовала ранее рабочая группа, не может войти в опрос, потому что на ней уже ведутся работы по строительству ледовой арены к Универсиаде.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.

Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького.