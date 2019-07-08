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РИА Новости

Глава Екатеринбурга назвал две возможные площадки для строительства храма

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в рамках выставки "Иннопром", проходящей в Екатеринбурге, назвал две площадки для возможного строительства храма Святой Екатерины, которые войдут в опросный лист.
"Выбирать будем из двух площадок: улица Фурманова и улица Горького", - сказал Высокинский.
Он пояснил, что площадка на месте снесенной телебашни, которую согласовала ранее рабочая группа, не может войти в опрос, потому что на ней уже ведутся работы по строительству ледовой арены к Универсиаде.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.
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Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером международной промышленной выставки "Иннопром-2019", которая будет проходить до 11 июля в КВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".
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ИННОПРОМ-2019Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеАлександр ВысокинскийИннопромЕкатеринбургОбщество
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