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РИА Новости

Шереметьево выплатит авиакомпаниям компенсации из-за задержек багажа

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" выплатит компенсации авиакомпаниям из-за задержек багажа, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин.
"Мы сейчас видим определенные затраты, которые мы должны будем компенсировать авиакомпаниям в соответствии с существующими договорами. То есть это как стандартные соглашения о качестве обслуживания, которые предполагают штрафные санкции, так и компенсации, которые авиакомпании предполагают к выплате пассажирам. Безусловно, пассажиры обращаются в авиакомпании за компенсацией, мы работаем с авиакомпаниями, чтобы выполнить наши договорные условия", - сказал Никулин.
Самолет в аэропорту Шереметьево
5 июля, 13:17
Ряд руководителей уволили из-за задержек с багажом в Шереметьево
Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдаются с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг". Аэропорт обещал стабилизировать ситуацию к концу месяца, однако проблема до сих пор не решена. По данным газеты "Ведомости", 29 и 30 июня около 9 тысяч единиц багажа не было отправлено по назначению.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура в минувшую пятницу сообщила, что ряд руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг", включая главу компании, уволены из-за задержек с выдачей багажа в аэропорту, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях. Первый заместитель гендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин ранее в пятницу заявил, что количество задержанного багажа в "Шереметьево" составляет меньше тысячи единиц, цифра стандартная и не отличается от прошлогодних.
В Минтрансе РФ ранее в пятницу заявили, что ожидают локального улучшения ситуации к концу июля, а кардинального улучшения и стабилизации - до 15 августа.
Зона выдачи багажа в зале прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево
30 июня, 21:35
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
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