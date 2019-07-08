Шереметьево выплатит авиакомпаниям компенсации из-за задержек багажа

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" выплатит компенсации авиакомпаниям из-за задержек багажа, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин.

"Мы сейчас видим определенные затраты, которые мы должны будем компенсировать авиакомпаниям в соответствии с существующими договорами. То есть это как стандартные соглашения о качестве обслуживания, которые предполагают штрафные санкции, так и компенсации, которые авиакомпании предполагают к выплате пассажирам. Безусловно, пассажиры обращаются в авиакомпании за компенсацией, мы работаем с авиакомпаниями, чтобы выполнить наши договорные условия", - сказал Никулин.

Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдаются с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг". Аэропорт обещал стабилизировать ситуацию к концу месяца, однако проблема до сих пор не решена. По данным газеты "Ведомости", 29 и 30 июня около 9 тысяч единиц багажа не было отправлено по назначению.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в минувшую пятницу сообщила, что ряд руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг", включая главу компании, уволены из-за задержек с выдачей багажа в аэропорту, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях. Первый заместитель гендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин ранее в пятницу заявил, что количество задержанного багажа в "Шереметьево" составляет меньше тысячи единиц, цифра стандартная и не отличается от прошлогодних.