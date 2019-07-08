В Крыму предположили, почему делегации ПАСЕ и ОБСЕ не едут на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что мониторинговые миссии ОБСЕ и ПАСЕ не едут в Крым, так как в таком случае им придется признать динамичное развитие региона и отсутствие в нем нарушений прав человека.

"Мы неоднократно приглашали представителей ОБСЕ и ПАСЕ, чтобы они приехали, посмотрели, но они, к сожалению, не хотят. Если они приедут в Крым и увидят действительно что происходит и как происходит, то лгать дальше населению западных стран будет просто некорректно. Они хотя бы частично будут вынуждены признать, что у нас в Крыму нет нарушений прав человека, что Крым динамично развивается", - сказал Гемпель в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".