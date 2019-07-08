Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T13:57Z
https://ria.ru/20190708/1556310818.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155182/16/1551821695_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_008249da1c2cf2794cb4397d5c9b3777.jpg
РИА Новости

В Крыму предположили, почему делегации ПАСЕ и ОБСЕ не едут на полуостров

Вчера, 13:57
2079
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что мониторинговые миссии ОБСЕ и ПАСЕ не едут в Крым, так как в таком случае им придется признать динамичное развитие региона и отсутствие в нем нарушений прав человека.
В понедельник ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд антироссийских резолюций, в том числе призывающую РФ к "деоккупации" Крыма.
Гемпель подчеркнул, что делегации ОБСЕ И ПАСЕ неоднократно приглашали в Крым, однако они по-прежнему при выработке своей позиции пользуются исключительно "фейковой и лживой информацией со стороны Украины".
Село Партизанское в Крыму
7 июля, 00:02
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
"Мы неоднократно приглашали представителей ОБСЕ и ПАСЕ, чтобы они приехали, посмотрели, но они, к сожалению, не хотят. Если они приедут в Крым и увидят действительно что происходит и как происходит, то лгать дальше населению западных стран будет просто некорректно. Они хотя бы частично будут вынуждены признать, что у нас в Крыму нет нарушений прав человека, что Крым динамично развивается", - сказал Гемпель в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Депутат подчеркнул, что пока в ОБСЕ и ПАСЕ "пользуются лживой информацией, придерживаясь курса клеветнической политики со стороны Украины", чтобы дальше вести антироссийскую риторику.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
5210002
Обсудить 0
ОБСЕКрымПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Рекомендуем
Вид на набережную города Судака
Делегация из Германии намерена посетить Крым
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Флаги с логотипом ОБСЕ
Россия не признала Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ
Лента
новостей
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Толстой: антироссийские резолюции в ПА ОБСЕ "протащили" в обход регламента
Владимир Джабаров
Сенатор об отмене телемоста: на Украине прячут правду о диалоге с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского разозлило предательство Европы: "Нас никто не спрашивает!"
Предвыборная акция в Киеве
Украинский телеканал отменил телемост с Москвой из-за угроз
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Акция протеста у здания телеканала Рустави-2 в Тбилиси, Грузия. 8 июля 2019
Эксперт: Грузию после скандала с бранью в адрес Путина ждут новые санкции
Грузинского политика Георгия Церетели переизбрали председателем ПА ОБСЕ
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
Лента новостейМолния