В Крыму предположили, почему делегации ПАСЕ и ОБСЕ не едут на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что мониторинговые миссии ОБСЕ и ПАСЕ не едут в Крым, так как в таком случае им придется признать динамичное развитие региона и отсутствие в нем нарушений прав человека.
В понедельник ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд антироссийских резолюций, в том числе призывающую РФ к "деоккупации" Крыма.
Гемпель подчеркнул, что делегации ОБСЕ И ПАСЕ неоднократно приглашали в Крым, однако они по-прежнему при выработке своей позиции пользуются исключительно "фейковой и лживой информацией со стороны Украины".
"Мы неоднократно приглашали представителей ОБСЕ и ПАСЕ, чтобы они приехали, посмотрели, но они, к сожалению, не хотят. Если они приедут в Крым и увидят действительно что происходит и как происходит, то лгать дальше населению западных стран будет просто некорректно. Они хотя бы частично будут вынуждены признать, что у нас в Крыму нет нарушений прав человека, что Крым динамично развивается", - сказал Гемпель в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Депутат подчеркнул, что пока в ОБСЕ и ПАСЕ "пользуются лживой информацией, придерживаясь курса клеветнической политики со стороны Украины", чтобы дальше вести антироссийскую риторику.