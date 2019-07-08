Инцидент на "Рустави 2" связан с кампанией Саакашвили, заявила Захарова

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Инцидент с оскорблениям Владимира Путина в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" может быть связан с политикой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"У Саакашвили началась предвыборная кампания. Она и не прекращалась. Но сейчас стартовала фаза "последний бой". Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества. <...> Думаю, что стержнем информационной кампании, как это было на Украине, станет заочная односторонняя риторика с Путиным", — написала дипломат на своей фейсбук-странице.

По словам Захаровой, грузинский народ, его традиции и культура "стали заложниками бездельников от политики".

Инцидент на "Рустави 2"

Накануне грузинский телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую передачу "P.S." на канале "Рустави 2" с грубых высказываний о президенте России Владимире Путине, затронув в том числе его покойных родителей.

Это вызвало возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник пришли к зданию "Рустави 2" и потребовали уволить Габунию и гендиректора телеканала Нику Гварамию.

Выступление ведущего также осудили президент и премьер-министр Грузии. Огромное число пользователей соцсетей высказали мнение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Вещание "Рустави 2" было прервано. Позже руководство телекомпании принесло извинения, и утром канал возобновил работу.