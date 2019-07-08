В Новосибирске на парковке нашли крокодила

"Во время представления к нам привезли двух крокодилов. Каким-то образом у ящика отодвинулась стенка, и крокодил выбежал. Пасть у него перемотана скотчем, чтобы он никого не повредил, так как мы их (крокодилов. — Прим. ред.) еще не знаем, и в программе они не были заявлены", — сказал собеседник агентства.