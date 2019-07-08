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РИА Новости

В Новосибирске на парковке нашли крокодила

Вчера, 13:54
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© Кадр из видео NGS NewsКрокодил на парковке ТРЦ "Континент" в Новосибирске. 8 июля 2019
Крокодил на парковке ТРЦ Континент в Новосибирске. 8 июля 2019
© Кадр из видео NGS News
НОВОСИБИРСК, 8 июл — РИА Новости. Небольшой крокодил, которого привезли в гастролирующий в Новосибирске цирк-шапито, сбежал из коробки, но был быстро пойман, сообщил РИА Новости администратор цирка "Маска".
Крокодила с перевязанной скотчем пастью сняли на видео местные жители, проходившие по парковке ТРЦ "Континент", где расположился цирк.

"Во время представления к нам привезли двух крокодилов. Каким-то образом у ящика отодвинулась стенка, и крокодил выбежал. Пасть у него перемотана скотчем, чтобы он никого не повредил, так как мы их (крокодилов. — Прим. ред.) еще не знаем, и в программе они не были заявлены", — сказал собеседник агентства.

Администратор уточнил, что крокодилов цирку добровольно передали люди, которым, по-видимому, стало сложно за ними ухаживать. По его словам, крокодил побегал по асфальту между фур буквально несколько минут, причем на огороженной для цирка территории.

"Его быстро поймали, и мы определили обратно на место. Сейчас крокодилам готовится отдельная комната, в которой они будут жить. Пока они сидят в фуре, отгороженные фанерой. Никто не пострадал, все в порядке", — добавил он.

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НовосибирскПроисшествия
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