Туристы, которых не пустили в Мексику, могут получить страховку от невыезда

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страховые компании выплатят компенсации за неиспользованный отдых российским туристам, которых не пустили в Мексику в аэропорту Канкуна, если пострадавшие заранее купили услугу "страхование от невыезда", сообщила РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

За последние дни уже 24 туристам, прибывшим из России, Мексика отказывает во въезде в аэропорту Канкуна. Четвертого июля были задержаны 10 человек. По прибытии миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Как отметили в посольстве, такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не могли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране. Еще 14 человек с паспортами РФ не были пропущены через пограничный контроль седьмого июля.

"У нас есть такой риск, который входит в тему "отмена поездки", как от невыезда, так и от невъезда в страну. Виза вообще не гарантирует въезд в то или иное государство, так как последнее слово остается за пограничниками. Если турист не пересек границу страны по причине отказа в визе или из-за отказа на пограничном пункте, то срабатывает "страховка от невыезда", - сказала Алчеева.