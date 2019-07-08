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РИА Новости
Туризм

Туристы, которых не пустили в Мексику, могут получить страховку от невыезда

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница банка проводит денежные операции
Сотрудница банка проводит денежные операции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страховые компании выплатят компенсации за неиспользованный отдых российским туристам, которых не пустили в Мексику в аэропорту Канкуна, если пострадавшие заранее купили услугу "страхование от невыезда", сообщила РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.
За последние дни уже 24 туристам, прибывшим из России, Мексика отказывает во въезде в аэропорту Канкуна. Четвертого июля были задержаны 10 человек. По прибытии миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Как отметили в посольстве, такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не могли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране. Еще 14 человек с паспортами РФ не были пропущены через пограничный контроль седьмого июля.
"У нас есть такой риск, который входит в тему "отмена поездки", как от невыезда, так и от невъезда в страну. Виза вообще не гарантирует въезд в то или иное государство, так как последнее слово остается за пограничниками. Если турист не пересек границу страны по причине отказа в визе или из-за отказа на пограничном пункте, то срабатывает "страховка от невыезда", - сказала Алчеева.
Она уточнила, что этот риск не работает, когда у туриста есть нарушения по законам той страны, куда его не пустили. Если же очевидных причин для запрета на въезд нет, у туриста есть чистые документы и открыта виза, то он подпадает под риск страхования от невыезда.
Аэропорт Томск
24 июня, 09:33
Названы причины, по которым туристы часто обращаются в страховые компании
200002
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМексика
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