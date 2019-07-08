В ЛНР обвинили украинских силовиков в размещении артустановок в Донбассе

ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении самоходных артустановок (САУ) у линии соприкосновения в Донбассе.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"Украинские военнослужащие продолжают размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной территории. Нашей разведкой вскрыто размещение двух 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Акация" из состава 54 бригады ВСУ вблизи жилых домов населенного пункта Дружба Попаснянского района", - рассказал Филипоненко.