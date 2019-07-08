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РИА Новости

В ЛНР обвинили украинских силовиков в размещении артустановок в Донбассе

Вчера, 13:50
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении самоходных артустановок (САУ) у линии соприкосновения в Донбассе.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
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"Украинские военнослужащие продолжают размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной территории. Нашей разведкой вскрыто размещение двух 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Акация" из состава 54 бригады ВСУ вблизи жилых домов населенного пункта Дружба Попаснянского района", - рассказал Филипоненко.
Он призвал жителей Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники украинских силовиков вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, а обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
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