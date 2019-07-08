Сенатор об отмене телемоста: на Украине прячут правду о диалоге с Россией

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские националисты боятся, что простые граждане узнают правду о взаимоотношениях с Россией, и поэтому стремятся пресекать любые контакты, в том числе по линии СМИ, препятствуя диалогу двух стран, прокомментировал РИА Новости отмену телемоста между Москвой и Киевом первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы.

"Украинские националисты боятся правды, боятся, что люди о ней узнают, и поэтому пытаются всеми способами не допустить диалога между Россией и Украиной, включая и формат СМИ", — отметил Джабаров.

Он полагает, что сама идея организации телемоста принадлежит тем силам, которые высказываются за восстановление диалога с Россией и хотели бы в рамках предвыборной кампании озвучить свою позицию.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18:00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым — с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приветствовал инициативу о проведении телемоста, отмечая, что она заслуживает высокой оценки. Несмотря на "политико-дипломатические турбулентности между двумя странами", общение народов двух стран никто не отменял, подчеркивал он.