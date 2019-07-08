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РИА Новости

Сенатор об отмене телемоста: на Украине прячут правду о диалоге с Россией

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские националисты боятся, что простые граждане узнают правду о взаимоотношениях с Россией, и поэтому стремятся пресекать любые контакты, в том числе по линии СМИ, препятствуя диалогу двух стран, прокомментировал РИА Новости отмену телемоста между Москвой и Киевом первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы.
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"Украинские националисты боятся правды, боятся, что люди о ней узнают, и поэтому пытаются всеми способами не допустить диалога между Россией и Украиной, включая и формат СМИ", — отметил Джабаров.
Он полагает, что сама идея организации телемоста принадлежит тем силам, которые высказываются за восстановление диалога с Россией и хотели бы в рамках предвыборной кампании озвучить свою позицию.
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Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18:00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым — с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приветствовал инициативу о проведении телемоста, отмечая, что она заслуживает высокой оценки. Несмотря на "политико-дипломатические турбулентности между двумя странами", общение народов двух стран никто не отменял, подчеркивал он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.
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