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РИА Новости

Грузинского политика Георгия Церетели переизбрали председателем ПА ОБСЕ

Вчера, 13:45
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ЛЮКСЕМБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ переизбрала на пост председателя организации грузинского политика Георгия Церетели, передаёт корреспондент РИА Новости.
Церетели принял полномочия 9 ноября 2017 года после того, как австрийский политик Кристин Муттонен была вынуждена оставить пост, поскольку не смогла переизбраться в австрийский парламент. До этого Церетели занимал пост заместителя председателя ассамблеи. В прошлом году на летней сессии ассамблеи, которая походила с Берлине, Церетели был избран председателем.
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В прошлом году кандидатура Церетели была единственной. В этом году на пост председателя также выдвинулась парламентарий из Германии, казначей ПА ОБСЕ Дорис Барнетт. Однако большинством голосов на пост председателя был избран Церетели.
Заместителями избраны парламентарии из Португалии, Румынии и Азербайджана: Нилза Де Сена, Виктор Паул Добре и Азай Гулиев. Их полномочия рассчитаны на три года до окончания ежегодной сессии в 2022 году.
Георгий Церетели с 2008 года участвует в парламентской дипломатии в рамках ОБСЕ в составе грузинской делегации. Церетели начал политическую карьеру в 1995 году, работая в администрации города Тбилиси. С 1999 года был депутатом парламента Грузии четырех созывов, вице-спикером парламента в 2000-2004 и 2008-2012 годах. В 2004 году входил в правительство страны.
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