Меган Маркл возьмет из приюта щенка для двухмесячного сына

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Меган Маркл собирается взять из приюта щенка для своего сына Арчи, сообщает Mirror.
В семье герцога и герцогини Сассекских уже есть два пса, но Маркл решила завести собаку именно для сына Арчи, чтобы его детство прошло в компании четвероногого друга.
По информации источника, близкого к королевской семье, "собаки из приюта – ее большая страсть".
В начале 2019 года Меган Маркл стала патроном благотворительной организации Mayhew, которая занимается защитой животных. Ее любовь к собакам разделяет королева Елизавета II.