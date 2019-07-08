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РИА Новости
Культура

Меган Маркл возьмет из приюта щенка для двухмесячного сына

Вчера, 14:55
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© AP Photo / PA/Danny LawsonМеган, герцогиня Сассекская и британская королева Елизавета II на открытии нового моста для ворот Мерси в Виднес. 14 июня 2018
Меган, герцогиня Сассекская и британская королева Елизавета II на открытии нового моста для ворот Мерси в Виднес. 14 июня 2018
© AP Photo / PA/Danny Lawson
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Меган Маркл собирается взять из приюта щенка для своего сына Арчи, сообщает Mirror.
В семье герцога и герцогини Сассекских уже есть два пса, но Маркл решила завести собаку именно для сына Арчи, чтобы его детство прошло в компании четвероногого друга.
По информации источника, близкого к королевской семье, "собаки из приюта – ее большая страсть".
В начале 2019 года Меган Маркл стала патроном благотворительной организации Mayhew, которая занимается защитой животных. Ее любовь к собакам разделяет королева Елизавета II.
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