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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Синодальный хор представит в Москве произведение "Феофан Грек"

Вчера, 13:43
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Московский Синодальный хор представит 9 июля в Государственной Третьяковской галерее музыкальное произведение греческого композитора Савваса Каратзиаса "Феофан Грек", посвященное выдающемуся иконописцу, сообщили организаторы мероприятия.
Концертное исполнение произведения "Феофан Грек" включено в программу Года языка и литературы Греции в России.
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"В произведении "Феофан Грек" композитор Саввас Каратзиас рассматривает судьбу великого художника Феофана на основе четырех глобальных моментов его жизни, начиная с его рождения в Константинополе и первых лет жизни, а также поездки в Крым и на землю Руси, в "Господин Великий Новгород", и до окончательного обоснования в Москве. Феофан в России создал великие произведения и расписал главные храмы, многие из его росписей сохранились до сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.
В частности, росписи Феофана можно увидеть в церкви Спаса Преображения в Новгороде и храмах Московского Кремля. Художник был одним из основателей русской иконописной школы и учителем самого знаменитого русского иконописца, преподобного Андрея Рублева.
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"Саввас Каратзиас воспроизводит музыкой это дальнее путешествие Феофана Грека, а также великолепие искусства греческого иконописца на основе свидетельств, текстов той эпохи и самих творений Феофана. Речь идет о глубоком внутреннем поиске, обещающем осветить его искусство", - отмечается в пресс-релизе.
В исполнении музыкального произведения примут участие Московский Синодальный хор под руководством заслуженного артиста России Алексея Пузакова и симфонический оркестр Voce Anima (художественный руководитель Алексей Медведев).
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