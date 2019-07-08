В Новгородской области арестовали подозреваемого в избиении ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью двухлетнего мальчика, арестован в Новгородской области, сообщает областное управление СК.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя 1976 года рождения… Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 5 июля в Детскую областную клиническую больницу доставлен двухлетний мальчик с множественными телесными повреждениями. По версии следствия, ребенка избил 42-летний сожитель его матери.
"При производстве следственных действий по уголовному делу обвиняемый вину не признал. В настоящее время пострадавшему ребенку оказывают помощь врачи", - говорится в сообщении.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В субботу Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.