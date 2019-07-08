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РИА Новости

В ЕР считают необходимым повысить штрафы за утечку персональных данных

Вчера, 13:37
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии "Единая Россия"
Сергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных вопросам развития цифровой экономики, заявил о необходимости повысить штрафы за инциденты, связанные с информационной безопасностью персональных данных.
В своем выступлении Неверов подчеркнул, что внутренняя информационная безопасность может быть построена исключительно за счет конкурентоспособных технологических решений, произведенных в России.
"При работе над законодательным обеспечением развития цифровой экономики, нам необходимо уделить особое внимание поддержке экспорта российской высокотехнологичной продукции, посмотреть, какие еще процедуры для бизнеса в этой части можно упростить, какие решения необходимо еще принять в области сертификации", - сказал депутат.
Кроме того, вице-спикер обратил внимание на замечание экспертов относительно ключевых показателей программы "Цифровая экономика" в области информационной безопасности.
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"На мой взгляд, должны быть четкие критерии того, на что будут потрачены средства. Это должен быть, повторю, признанный на IT-рынке российский продукт, и, конечно, должна быть увязка, если этот продукт используется, с суммой причиненного ущерба за сбои и инциденты, если они произошли в соответствии с применением того или иного продукта. Также следует подумать в том числе и над повышением штрафных санкций за инциденты с информационной безопасностью персональных данных", - добавил он.
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Единая РоссияСергей НеверовТехнологии
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