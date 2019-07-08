В ЕР считают необходимым повысить штрафы за утечку персональных данных

"При работе над законодательным обеспечением развития цифровой экономики, нам необходимо уделить особое внимание поддержке экспорта российской высокотехнологичной продукции, посмотреть, какие еще процедуры для бизнеса в этой части можно упростить, какие решения необходимо еще принять в области сертификации", - сказал депутат.

"На мой взгляд, должны быть четкие критерии того, на что будут потрачены средства. Это должен быть, повторю, признанный на IT-рынке российский продукт, и, конечно, должна быть увязка, если этот продукт используется, с суммой причиненного ущерба за сбои и инциденты, если они произошли в соответствии с применением того или иного продукта. Также следует подумать в том числе и над повышением штрафных санкций за инциденты с информационной безопасностью персональных данных", - добавил он.