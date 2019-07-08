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РИА Новости

Мосгорсуд признал арест экс-главы администрации Рязани законным

Вчера, 13:37
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы администрации Рязани Сергея Карабасова по делу о мошенничестве при строительстве детской площадки, на которую местные жители пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Басманного суда от 14 июня, которым Карабасову избрана стража до 13 августа 2019 года, оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.
Карабасов работал и.о. главы администрации с сентября 2017 года и ушел в отставку "по собственному желанию" 30 мая. Сейчас ему грозит до десяти лет колонии.
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Под следствие чиновник попал после того, как одна из участниц форума ОНФ рассказала президенту России, что власти Рязани на бумаге "приняли" в местном парке канатный городок и детскую площадку, но на деле их там нет. После этого ситуацией заинтересовались прокуратура и следствие.
В мэрии оправдывались, что эти объекты просто перенесли на другие места, что впоследствии подтвердили в Следственном комитете. Это, однако, не спасло Карабасова от уголовного дела о мошенничестве.
Вместе с бывшим и.о. главы администрации под следствием оказались начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев (помещен под домашний арест) и гендиректор местной стройкомпании Михаил Пузанов (заключен в СИЗО).
При этом фабула уголовного дела не раскрывается. В чем именно заключалось мошенничество, пока неясно.
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