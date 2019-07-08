Мосгорсуд признал арест экс-главы администрации Рязани законным

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы администрации Рязани Сергея Карабасова по делу о мошенничестве при строительстве детской площадки, на которую местные жители пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановление Басманного суда от 14 июня, которым Карабасову избрана стража до 13 августа 2019 года, оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.

Карабасов работал и.о. главы администрации с сентября 2017 года и ушел в отставку "по собственному желанию" 30 мая. Сейчас ему грозит до десяти лет колонии.

Под следствие чиновник попал после того, как одна из участниц форума ОНФ рассказала президенту России, что власти Рязани на бумаге "приняли" в местном парке канатный городок и детскую площадку, но на деле их там нет. После этого ситуацией заинтересовались прокуратура и следствие.

В мэрии оправдывались, что эти объекты просто перенесли на другие места, что впоследствии подтвердили в Следственном комитете. Это, однако, не спасло Карабасова от уголовного дела о мошенничестве.

Вместе с бывшим и.о. главы администрации под следствием оказались начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев (помещен под домашний арест) и гендиректор местной стройкомпании Михаил Пузанов (заключен в СИЗО).