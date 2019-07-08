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РИА Новости

Путин поздравил Мицотакиса со вступлением в должность премьера Греции

Вчера, 13:37
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Киириакосу Мицотакису по случаю вступления в должность премьер-министра Греции, сообщает пресс-служба Кремля.
По итогам парламентских выборов консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса получила 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая сейчас Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса на втором месте - у нее 86 мест. В парламент прошли также Движение перемен КИНАЛ (22 места), Компартия Греции КПГ (15 мест), ультраправое движение "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса (10 мест), движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса (9 мест).
Урна для голосования на досрочных парламентских выборах в Греции. 7 июля 2019
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"Глава российского государства высоко оценил отношения с Грецией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил уверенность, что деятельность Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле упрочения стабильности и безопасности на Европейском континенте", - говорится в сообщении.
Мицотакис в понедельник принес присягу в качестве премьера Греции. Ожидается, что новый состав правительства будет объявлен вечером 8 июля.
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