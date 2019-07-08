Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро

ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.

"Надпись не соответствовала грузино- и англоязычной системе, ее демонтаж уже долгое время стоял в повестке дня",- сказали в компании.

При этом РИА Новости в транспортной компании сообщили, что надпись убрали в рамках ремонтных работ.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.