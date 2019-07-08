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РИА Новости

Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро

Вчера, 13:36
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© Mikheil SvanidzeСтанция "Делиси" тбилисского метрополитена
Станция Делиси тбилисского метрополитена
© Mikheil Svanidze
ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
"Надпись не соответствовала грузино- и англоязычной системе, ее демонтаж уже долгое время стоял в повестке дня",- сказали в компании.
Акция протеста у здания телеканала Рустави-2 в Тбилиси, Грузия. 8 июля 2019
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При этом РИА Новости в транспортной компании сообщили, что надпись убрали в рамках ремонтных работ.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер РФ назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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