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РИА Новости

В Шереметьево прокомментировали ситуацию с нехваткой грузчиков

Вчера, 13:36
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© РИА Новости / Максим БлиновПассажир с чемоданом в аэропорту Шереметьево
Пассажир с чемоданом в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" столкнулся с нехваткой грузчиков еще в апреле, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин.
"При росте объемов при передаче хэндлинга в "Шереметьево хэндлинг" мы столкнулись с проблемой на апрель-месяц нехватки грузчиков, водителей, которые должны были перейти из партнерских компаний, на которые мы рассчитывали, которые, в том числе, написали заявление о приеме на работу. но в апреле стало понятно, что количество грузчиков, которые планируют перейти к нам, меньше, чем требуемая численность по расчету, который мы делали", - сказал Никулин.
В аэропорту Шереметьево-2
Вчера, 12:55
В Шереметьево стабилизировали ситуацию с багажом
"Был принят ряд экстренных мер. В том числе подбор персонала и участие в погрузочно-разгрузочных работах по багажу наших партнерских компаний, это порядка 300 человек, которых мы привлекли, которые майские праздники отработали вместе с нами. В майские праздники никаких проблем не было, несмотря на выросший пассажиропоток в мае ситуация была достаточно стабильная", - отметил он.
В начале июня в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки. В конце прошлой недели газета "Ведомости" сообщила, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9 тысяч единиц) не было отправлено по назначению. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани, порядка 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в "Шереметьево" из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности.
Тягач для доставки багажа на летном поле международного аэропорта Шереметьево в Москве. 8 июля 2019
Вчера, 13:28
В Шереметьево опровергли сообщения о зарплатах грузчиков в 200 тысяч рублей
Московская межрегиональная транспортная прокуратура в минувшую пятницу сообщила, что ряд руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг" уволены из-за задержек с выдачей багажа в аэропорту, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.
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Шереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
Популярные комментарии
У нас у всех такая зарплата должна быть и все разговоры посчет дороговизны бензина и жкх уйдут сами собой.
8 июля, 14:33
Олег Иванов
2310100
уже выяснилось,это вранье!
8 июля, 14:38
коля мамин мамин
1301222
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Тягач для доставки багажа на летном поле международного аэропорта Шереметьево в Москве. 8 июля 2019
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