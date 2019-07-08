В Шереметьево прокомментировали ситуацию с нехваткой грузчиков

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" столкнулся с нехваткой грузчиков еще в апреле, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин.

"При росте объемов при передаче хэндлинга в "Шереметьево хэндлинг" мы столкнулись с проблемой на апрель-месяц нехватки грузчиков, водителей, которые должны были перейти из партнерских компаний, на которые мы рассчитывали, которые, в том числе, написали заявление о приеме на работу. но в апреле стало понятно, что количество грузчиков, которые планируют перейти к нам, меньше, чем требуемая численность по расчету, который мы делали", - сказал Никулин.

"Был принят ряд экстренных мер. В том числе подбор персонала и участие в погрузочно-разгрузочных работах по багажу наших партнерских компаний, это порядка 300 человек, которых мы привлекли, которые майские праздники отработали вместе с нами. В майские праздники никаких проблем не было, несмотря на выросший пассажиропоток в мае ситуация была достаточно стабильная", - отметил он.

В начале июня в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки. В конце прошлой недели газета "Ведомости" сообщила, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9 тысяч единиц) не было отправлено по назначению. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани, порядка 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в "Шереметьево" из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности.