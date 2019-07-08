Русская диаспора Грузии осудила "Рустави 2" за брань в адрес Путина

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Координационный Совет организаций российских соотечественников Грузии (КСОРСГ) выразил возмущение в связи с бранными словами в адрес российского руководства ведущего телекомпании "Рустави 2", назвав такое поведение непристойным и непростительным.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

"Координационный Совет организаций российских соотечественников Грузии выражает свое величайшее возмущение в связи с поведением ведущего телекомпании "Рустави 2" - непристойным и непростительным. Мы убеждены, что данный факт заслуживает самого жесткого осуждения, поскольку не имеет ничего общего ни со свободой слова, ни с профессией журналиста, ни с элементарными правилами и требованиями человеческой этики", - говорится в сообщении на сайте КСОРСГ.

В координационном совете также считают, что подобные заявления являются, "в лучшем случае, вопиющим, уголовно наказуемым хулиганством, в худшем - сознательной провокацией, направленной на усиление напряженности в отношениях между Россией и Грузией". "Своим поведением вышеупомянутый телеведущий оскорбил не президента РФ – он навсегда запятнал себя и опозорил свою страну, нанеся огромный удар по имиджу Грузии", - добавляется в сообщении.

КСОРСГ также выразил надежду, что "безобразная выходка маргинальной личности не вызовет обострения русско-грузинских связей и не повлияет на отношение России к гражданам Грузии".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выходке в эфире телеканала "Рустави 2", заявил, что в Грузии отмечаются все новые обострения русофобских припадков, в Кремле считают их последствием нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков. МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.