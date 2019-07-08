В Ивановской области мать задушила полуторамесячного младенца

ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Молодая мать предстанет перед судом в Ивановской области за убийство полуторамесячного ребенка, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

В отношении 22-летней жительницы Кинешемского района было возбуждено дело об убийстве малолетнего.

"По данным следствия, 4 января 2019 года обвиняемая поссорилась с матерью и, забрав полуторамесячного ребенка, ушла из дома. Не желая возвращаться к матери и не найдя иного места для ночлега, не имея средств к существованию, женщина решила убить своего ребенка, чтобы, по ее словам, избавить малыша от мучений", - говорится в сообщении.

Как сообщает СК, задушив младенца, обвиняемая бросила тело в сугроб, присыпав сверху снегом. На следующий день женщина пришла в правоохранительные органы с явкой с повинной, показав, где спрятала ребенка.