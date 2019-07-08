Зеленский еще не решил, будет ли подписывать закон об импичменте президента

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение относительно подписания закона о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства, необходимо время для его изучения, сообщил в понедельник его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Ранее лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко заявил, что Зеленский наложил вето на закон. На сайте Верховной рады Украины указано, что документ направлен на подпись президента 12 июня. Спикер Рады Андрей 5 июля обратился с официальным письмом к Зеленскому с требованием подписать законопроект.

"Президент понимает сложность и важность этого закона и требует дополнительного времени для его изучения. Думаю, что решение будет обнародовано в ближайшее время", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

Парламент Украины принял закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, который предусматривает, в том числе, организацию процедуры импичмента президента. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.