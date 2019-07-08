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РИА Новости

Во Внуково из-за неполадок возвращается вылетевший в Берлин самолет

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737 авиакомпании UTair заходит на посадку в аэропорту Внуково
Cамолет Boeing 737 авиакомпании UTair заходит на посадку в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 авиакомпании Utair возвращается в аэропорт "Внуково" из-за неисправности в работе системы кондиционирования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Boeing 737 сообщением Москва-Берлин развернулся над Каунасом из-за неполадок в системе кондиционирования. Воздушное судно уже зашло в московскую зону управления полетами. Посадка самолета в аэропорту "Внуково" ожидается, ориентировочно, через 40 минут", - сказал собеседник агентства.
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