В IFJ осудили проявление ненависти в грузинских СМИ

БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Международная федерация журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) осуждает проявления ненависти журналистами, ввиду ситуации в Грузии необходимо больше профессионализма, а не подливания масла в огонь, сказал РИА Новости генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер (Anthony Bellanger).

"IFJ осуждает любые высказывания ненависти - журналистами или политиками. СМИ могут придерживаться твердых взглядов и мнений, не прибегая к оскорблениям и ругательствам", - сказал он.

"Поскольку журналисты уже находятся на линии огня в Грузии, нам нужно больше профессионализма, больше независимого предоставления информации, а не масла, подливаемого в огонь", - заключил Белланжер.