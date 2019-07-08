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РИА Новости

В IFJ осудили проявление ненависти в грузинских СМИ

Вчера, 13:29
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БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Международная федерация журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) осуждает проявления ненависти журналистами, ввиду ситуации в Грузии необходимо больше профессионализма, а не подливания масла в огонь, сказал РИА Новости генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер (Anthony Bellanger).
"IFJ осуждает любые высказывания ненависти - журналистами или политиками. СМИ могут придерживаться твердых взглядов и мнений, не прибегая к оскорблениям и ругательствам", - сказал он.
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"Поскольку журналисты уже находятся на линии огня в Грузии, нам нужно больше профессионализма, больше независимого предоставления информации, а не масла, подливаемого в огонь", - заключил Белланжер.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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