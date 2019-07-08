Ученые посоветовали, как избежать нападения медведей

КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Ученые проанализировали поведение бурых медведей и дали рекомендации, как избежать встречи с ними: для этого нужно шуметь, не ходить в лес поодиночке и не брать с собой собак, сообщает Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН.

Исследовательская группа состояла из нескольких десятков ученых из 20 стран, в их числе был и красноярский исследователь. Ученые проанализировали 664 нападения медведей на людей с 2000 по 2015 годы по всему миру. Почти 90% случаев закончились травмами человека, каждая десятая встреча - гибелью. Примерно половина нападений происходит летом в дневное время. Половина атак приходится на встречу человека и самки с детенышами, около 20% - внезапные встречи, 17% вызвано присутствием собаки, выстрелами или ранением при охоте – 10% и лишь 5% – нападения ради еды.

"Чтобы уменьшить количество опасных столкновений с животными, исследователи предложили несколько рекомендаций. К примеру, категорически запретить посещение заповедников с собаками. Исследователи настоятельно советуют не совершать походы в дикие места в одиночку и, как это ни печально для любителей тишины на природе, издавать как можно больше шума. Громкие звуки предупреждают хищника о присутствии людей, что предотвращает неожиданные встречи. Медведи избегают больших скоплений людей. Хищники чаще убегают, чем атакуют, когда сталкиваются с группой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что важно лучше информировать людей о правилах поведения в дикой природе и при столкновении с хищными животными.