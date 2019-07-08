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РИА Новости

Ученые посоветовали, как избежать нападения медведей

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Ученые проанализировали поведение бурых медведей и дали рекомендации, как избежать встречи с ними: для этого нужно шуметь, не ходить в лес поодиночке и не брать с собой собак, сообщает Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН.
Исследовательская группа состояла из нескольких десятков ученых из 20 стран, в их числе был и красноярский исследователь. Ученые проанализировали 664 нападения медведей на людей с 2000 по 2015 годы по всему миру. Почти 90% случаев закончились травмами человека, каждая десятая встреча - гибелью. Примерно половина нападений происходит летом в дневное время. Половина атак приходится на встречу человека и самки с детенышами, около 20% - внезапные встречи, 17% вызвано присутствием собаки, выстрелами или ранением при охоте – 10% и лишь 5% – нападения ради еды.
"Чтобы уменьшить количество опасных столкновений с животными, исследователи предложили несколько рекомендаций. К примеру, категорически запретить посещение заповедников с собаками. Исследователи настоятельно советуют не совершать походы в дикие места в одиночку и, как это ни печально для любителей тишины на природе, издавать как можно больше шума. Громкие звуки предупреждают хищника о присутствии людей, что предотвращает неожиданные встречи. Медведи избегают больших скоплений людей. Хищники чаще убегают, чем атакуют, когда сталкиваются с группой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что важно лучше информировать людей о правилах поведения в дикой природе и при столкновении с хищными животными.
Как выяснили ученые, в большинстве случаев нападение провоцируют неправильные и рискованные действия человека. По информации исследователей, сейчас на планете обитает около 200 тысяч бурых медведей, в том числе около ста тысяч особей в России. Часто люди и животные живут на одной территории.
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