В Шереметьево опровергли сообщения о зарплатах грузчиков в 200 тысяч рублей

"За последний год у нас у грузчиков не было средней зарплаты 45 тысяч. И не было 200 тысяч. На данный момент у нас средняя заработная плата 82 тысячи рублей до вычета налогов. Это у того персонала, который занимается обработкой багажа, это водители, операторы-комплектовщики, грузчики", — сказал Никулин.