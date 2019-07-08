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РИА Новости

В Шереметьево опровергли сообщения о зарплатах грузчиков в 200 тысяч рублей

Вчера, 13:28
13494
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТягач для доставки багажа на летном поле международного аэропорта Шереметьево в Москве. 8 июля 2019
Тягач для доставки багажа на летном поле международного аэропорта Шереметьево в Москве. 8 июля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Тягач для доставки багажа на летном поле международного аэропорта Шереметьево в Москве. 8 июля 2019
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Публикации о размере зарплат грузчиков в Шереметьево не соответствуют действительности, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора аэропорта по производству Андрей Никулин.
Газета "Ведомости" ранее написала, что на фоне проблем с выдачей багажа зарплаты подняли с 45 до 200 тысяч рублей.
"За последний год у нас у грузчиков не было средней зарплаты 45 тысяч. И не было 200 тысяч. На данный момент у нас средняя заработная плата 82 тысячи рублей до вычета налогов. Это у того персонала, который занимается обработкой багажа, это водители, операторы-комплектовщики, грузчики", — сказал Никулин.
Он отметил также, что ситуация в основном стабилизировалась, временные стандарты соблюдаются.
Директор дирекции по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова позднее заявила, что указанные в СМИ средние цифры заработка рабочих по специальности "грузчик" и "водитель самоходных механизмов" в аэропорту Шереметьево завышены.
"Получение указанных в СМИ зарплат — это имевшие место единичные случаи, основанные на выплате специалистам материальной помощи по причине сложных жизненных обстоятельств", — пояснила она.
Захаренкова также добавила, что зарплата 82 тысячи рублей выплачивается в летний туристический сезон, связанный с повышенными объемами по обслуживанию пассажиров и воздушных судов.
Самолет в аэропорту Шереметьево
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Ряд руководителей уволили из-за задержек с багажом в Шереметьево
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ВедомостиШереметьево (аэропорт)Общество
Популярные комментарии
А я хотел уже порадоваться за обычных людей с хорошей зарплатой...)))
8 июля, 13:43
sstrider71
2040000
Остальное добирают багажом...
8 июля, 15:06
Клоун на троне
0141002
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