В Шереметьево опровергли сообщения о зарплатах грузчиков в 200 тысяч рублей

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Публикации о размере зарплат грузчиков в Шереметьево не соответствуют действительности, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора аэропорта по производству Андрей Никулин.
Газета "Ведомости" ранее написала, что на фоне проблем с выдачей багажа зарплаты подняли с 45 до 200 тысяч рублей.
"За последний год у нас у грузчиков не было средней зарплаты 45 тысяч. И не было 200 тысяч. На данный момент у нас средняя заработная плата 82 тысячи рублей до вычета налогов. Это у того персонала, который занимается обработкой багажа, это водители, операторы-комплектовщики, грузчики", — сказал Никулин.
Он отметил также, что ситуация в основном стабилизировалась, временные стандарты соблюдаются.
Директор дирекции по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова позднее заявила, что указанные в СМИ средние цифры заработка рабочих по специальности "грузчик" и "водитель самоходных механизмов" в аэропорту Шереметьево завышены.
"Получение указанных в СМИ зарплат — это имевшие место единичные случаи, основанные на выплате специалистам материальной помощи по причине сложных жизненных обстоятельств", — пояснила она.
Захаренкова также добавила, что зарплата 82 тысячи рублей выплачивается в летний туристический сезон, связанный с повышенными объемами по обслуживанию пассажиров и воздушных судов.