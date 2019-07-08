Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T13:27Z
https://ria.ru/20190708/1556309454.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_0:25:941:554_1036x0_80_0_0_933a20f9fe6c9362576487a9eb443877.jpg
РИА Новости

Россия не признала Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ

Вчера, 13:27
7306
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ
Флаги с логотипом ОБСЕ
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фото
ЛЮКСЕМБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Российская делегация не признает принятую декларацию ПА ОБСЕ и не считает ее обязывающим документном для исполнения, заявил член делегации РФ в ассамблее, депутат Госдумы Николай Рыжак на пленарном заседании ПА ОБСЕ в понедельник.
Ранее в понедельник ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд антироссийски резолюций, призывающих РФ к "деоккупации" Крыма, отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также расценивающую "Северный поток-2" и "Турецкий поток" как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
7 июля, 21:45
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
"Мы её не признаём и не будем считать обязывающим документом для исполнения", - сказал Рыжак.
"Это ваше решение, конечно. Мы можете признавать или не признавать резолюцию", - ответил председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.
В беседе с журналистами Рыжак подчеркнул, что декларация содержит все ту же антироссийскую риторику, что и ранее.
"Это вся та же антироссийская риторика абсолютно. Это при том, что сколько делаем встречных шагов. Даже вопрос энергетической безопасности, и его пытались политизировать... Здесь и вопрос продвижения американских интересов. Американцы не хотят ни в коем случае, чтобы сближение шло даже по энергетическому направлению", - сказал Рыжак журналистам, подчеркнув, что согласно регламенту, кворума при голосовании не было.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
7 июля, 18:46
Слуцкий призвал председателя ПАСЕ воздействовать на ОБСЕ
13540133
Обсудить 4
ОБСЕРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну тогда для Церетели предложим: грузинские товары вон из России. И это тоже будет нашим решением, которое они пусть хотят признают или не признают )
8 июля, 13:30
Дмитрий Широков
3640002
Рекомендуем
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
РИА
Новости
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Толстой: антироссийские резолюции в ПА ОБСЕ "протащили" в обход регламента
Предвыборная акция в Киеве
Украинский телеканал отменил телемост с Москвой из-за угроз
Лента
новостей
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 8 декабря 2017
В ГД предложили ставить табличку с поговоркой у могил зарубежных военных
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского разозлило предательство Европы: "Нас никто не спрашивает!"
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
Грузинские пользователи Сети отреагировали на заявления ведущего о Путине
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую антироссийские резолюции
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
Вид на Гурзуф
В Крыму предположили, почему делегации ПАСЕ и ОБСЕ не едут на полуостров
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
СМИ: "Нафтогаз" раскрыл суть нового иска "Газпрома" в Стокгольме
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
Лента новостейМолния