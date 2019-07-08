Россия не признала Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ

"Это вся та же антироссийская риторика абсолютно. Это при том, что сколько делаем встречных шагов. Даже вопрос энергетической безопасности, и его пытались политизировать... Здесь и вопрос продвижения американских интересов. Американцы не хотят ни в коем случае, чтобы сближение шло даже по энергетическому направлению", - сказал Рыжак журналистам, подчеркнув, что согласно регламенту, кворума при голосовании не было.