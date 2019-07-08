Россия не признала Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ

ЛЮКСЕМБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Российская делегация не признает принятую декларацию ПА ОБСЕ и не считает ее обязывающим документном для исполнения, заявил член делегации РФ в ассамблее, депутат Госдумы Николай Рыжак на пленарном заседании ПА ОБСЕ в понедельник.
Ранее в понедельник ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд антироссийски резолюций, призывающих РФ к "деоккупации" Крыма, отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также расценивающую "Северный поток-2" и "Турецкий поток" как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.
"Мы её не признаём и не будем считать обязывающим документом для исполнения", - сказал Рыжак.
"Это ваше решение, конечно. Мы можете признавать или не признавать резолюцию", - ответил председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.
В беседе с журналистами Рыжак подчеркнул, что декларация содержит все ту же антироссийскую риторику, что и ранее.
"Это вся та же антироссийская риторика абсолютно. Это при том, что сколько делаем встречных шагов. Даже вопрос энергетической безопасности, и его пытались политизировать... Здесь и вопрос продвижения американских интересов. Американцы не хотят ни в коем случае, чтобы сближение шло даже по энергетическому направлению", - сказал Рыжак журналистам, подчеркнув, что согласно регламенту, кворума при голосовании не было.