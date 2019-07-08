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РИА Новости

В ГД предложили ставить табличку с поговоркой у могил зарубежных военных

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 8 декабря 2017
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 8 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил устанавливать в РФ специальные таблички с надписью: "Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб" вблизи захоронений иностранных военных, воевавших с Российской империей или СССР, следует из электронной базы данных ГД.
Дегтярев предлагает внести изменения в федеральный закон "О погребении и похоронном деле".
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"Законопроектом предлагается на расстоянии не более 1 метра от входа на захоронения военнослужащих иностранных государств и их союзников, воевавших с Российской империей или Союзом ССР, на территории Российской Федерации устанавливать информационные таблички с текстом "Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб" на русском языке и на государственном языке (государственных языках) иностранных государств, чьими гражданами были данные военнослужащие", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Дегтярев отмечает, что проект разработан для предотвращения героизации военнослужащих иностранных государств и их союзников, воевавших с Российской империей или СССР, через увековечивание их участия в военном вторжении в страну на захоронениях, обустроенных на территории РФ.
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"Потомки военных, вторгшихся в нашу страну, часто не готовы принимать нелицеприятную правду о своих предках. Некоторые из них становятся активистами движений по обелению памяти о родственниках. Самыми яркими примерами являются потомки коллаборантов и просто нацистов из республик Прибалтики и Украины, при поддержке или попустительстве местных органов власти путем фальсификации истории превращающие злодеев в участников боевых действий с противоположной линии фронта и даже героев. Российское государство не должно потворствовать их планам", - говорится в документе.
Согласно пояснительной записке к проекту, финансирование расходов по установке информационной таблички будет осуществляться за счет средств иностранных государств, чьи военнослужащие были захоронены на соответствующих захоронениях.
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