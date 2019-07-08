Прямое авиасообщение свяжет Казань и Будапешт с октября этого года

КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Казанью и Будапештом откроется в октябре этого года, что будет способствовать росту туристического потока и развитию экономического сотрудничества между Татарстаном и Венгрией, сообщил генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.
"Сегодня в результате долгой, тяжелой работы официально заявляем о том, что запускаем регулярный прямой авиарейс между Будапештом и Казанью", - сказал Штифтер на пресс-конференции.
Прямой рейс, по мнению консула, будет способствовать росту турпотока, а также активизации культурных и торгово-экономических связей между Венгрией и Татарстаном. По словам Штифтера, генконсульство Венгрии в Казани в этом году ожидало выдать около 5 тысяч виз, но с запуском прямого авиасообщения эта цифра, скорее всего, будет значительно превышена. Консульство уже сегодня готовится к повышенному интересу жителей Татарстана и других регионов консульского округа к поездкам в Венгрию и более активному спросу на оформление виз, поэтому с октября в штате появится ещё один консульский сотрудник.
"Могу сказать, что все визовые вопросы будут решаться так же оперативно, как и до этого", - подчеркнул он, уточнив, что по существующим стандартам шенгенская виза оформляется за 10 дней, в случае крайней необходимости срочная виза – в срок до трёх дней.
Как отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров, с момента, как начались переговоры об открытии прямого авиасообщения между Татарстаном и Венгрией, прошло шесть лет. По его словам, открытие рейса даст дополнительный толчок и туризму, и бизнесу, а с учётом географического положения республики рейс будет популярен у жителей всего Приволжского федерального округа.
Председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, что с точки зрения туристических связей республика работает с Венгрией уже давно, татарстанские туристы охотно посещают эту страну. Также несколько лет госкомитет плотно работает с несколькими венгерскими туроператорами, и Татарстан посещают группы венгерских туристов. "Пока ещё это не сотни тысяч человек, но интерес есть, мы нашли ключевых партнёров на этом рынке. Уверен, что с открытием прямого авиасообщения увеличится как число венгерских туристов в Татарстане, так и туристов из республики и соседних регионов в Венгрии", - сказал он.
Авиарейсы между Будапештом и Казанью будет выполнять крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе авиакомпания Wizz Air. Как сообщила директор по маркетингу и коммуникациям компании Тамара Валуа, первый рейс состоится 30 октября, выполняться он будет на самолетах Airbus A320 и A321 дважды в неделю – по средам и воскресеньям, время в полёте – около 2,5 часов. Авиакомпания рассчитывает на загрузку данного рейса около 90%, на начальном этапе планируется стимулировать пассажиропоток более низкими ценами – примерно четверть билетов будут продаваться по цене 29,99 евро в одну сторону.