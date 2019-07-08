Глава ОСК попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного промышленного форума ИННОПРОМ.
Рахманов опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что ОСК готова участвовать в разработке и производстве судового оборудования для ледоколов, строящихся на заводе "Звезда".
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Рахманов был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
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Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.