Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T13:22Z
https://ria.ru/20190708/1556309180.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155630/89/1556308944_0:29:3071:1757_1036x0_80_0_0_02c53fd4b57bea42933e3b0daee798ae.jpg
РИА Новости

Глава ОСК попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Вчера, 13:22
298
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов на стенде МИА "Россия сегодня" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Президент АО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов на стенде МИА Россия сегодня на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного промышленного форума ИННОПРОМ.
Рахманов опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что ОСК готова участвовать в разработке и производстве судового оборудования для ледоколов, строящихся на заводе "Звезда".
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Рахманов был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
7 июня, 19:14
Анатолий Чубайс попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий на стенде МИА Россия сегодня
7 июня, 14:23
Глава Россвязи попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
100000
Обсудить 0
ИННОПРОМ-2019ИннопромРоссияОбщество
Рекомендуем
Флаги с логотипом ОБСЕ
Россия не признала Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ
РИА
Новости
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Денис Мантуров: мы просто не имеем права ни от кого зависеть
Бурый медведь
Ученые посоветовали, как избежать нападения медведей
Побережье Баренцева моря
Песков прокомментировал угрозы для судоходства в Баренцевом море
Лента
новостей
Дипломаты запросили встречу с задержанными после салюта в Минске россиянами
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
Амурский судозавод может получить заказ на пять судов-краболовов
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 8 декабря 2017
В ГД предложили ставить табличку с поговоркой у могил зарубежных военных
Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
В IFJ осудили проявление ненависти в грузинских СМИ
Школа
ЕР предложила ввести уроки основ информационной безопасности в школе
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко
Максим Яковенко: в России появится система метеобезопасности
Малые ракетные корабли проекта 21631 Великий Устюг и Углич
Ракетные корабли проекта "Буян-М" получат российские главные двигатели
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую антироссийские резолюции
Александр Данилюк
Секретарь СНБО заинтересован в должности премьера после выборов в Раду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
Лента новостейМолния