Глава ОСК попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов на стенде МИА "Россия сегодня" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного промышленного форума ИННОПРОМ.

Рахманов опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что ОСК готова участвовать в разработке и производстве судового оборудования для ледоколов, строящихся на заводе "Звезда".

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.

Затем Рахманов был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".

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