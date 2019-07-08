Ростовский губернатор заявил, что не планирует уходить в отставку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя слухи о своей отставке, заявил РИА Новости, что у него нет таких планов, он собирается работать дальше.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что в рамках очередной ротации могут быть заменены несколько глав регионов, среди них и губернатор Ростовской области.

"У меня нет таких планов. Я просто работаю и собираюсь, если президент и люди доверят, дальше (работать – ред.)", - заявил РИА Новости Голубев, находящийся сейчас на международной промышленной выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге.