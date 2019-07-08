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РИА Новости

Ростовский губернатор заявил, что не планирует уходить в отставку

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя слухи о своей отставке, заявил РИА Новости, что у него нет таких планов, он собирается работать дальше.
Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что в рамках очередной ротации могут быть заменены несколько глав регионов, среди них и губернатор Ростовской области.
"У меня нет таких планов. Я просто работаю и собираюсь, если президент и люди доверят, дальше (работать – ред.)", - заявил РИА Новости Голубев, находящийся сейчас на международной промышленной выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге.
Голубев является губернатором Ростовской области с 2010 года. В 2015 году он был переизбран на этот пост.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Вчера, 11:58
Власти Калужской области не комментируют возможную отставку губернатора
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Василий ГолубевРостовская областьПолитика
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