В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

"Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды, о запрете на перечисление денежных средств в Республику Грузия",- сказал Неверов журналистам.

На заседании фракции ЕР он отметил, что в Грузии по-прежнему присутствуют русофобские настроения, не позволяя россиянам находиться в этой стране в безопасности.

"Просьба дополнительно обсудить у себя в комитетах этот вопрос",- добавил Неверов.