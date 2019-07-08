В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
"Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды, о запрете на перечисление денежных средств в Республику Грузия",- сказал Неверов журналистам.
На заседании фракции ЕР он отметил, что в Грузии по-прежнему присутствуют русофобские настроения, не позволяя россиянам находиться в этой стране в безопасности.
"Просьба дополнительно обсудить у себя в комитетах этот вопрос",- добавил Неверов.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.