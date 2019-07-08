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РИА Новости

В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГрузинское вино "Киндзмараули" на полках магазина в Москве
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
"Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды, о запрете на перечисление денежных средств в Республику Грузия",- сказал Неверов журналистам.
На заседании фракции ЕР он отметил, что в Грузии по-прежнему присутствуют русофобские настроения, не позволяя россиянам находиться в этой стране в безопасности.
"Просьба дополнительно обсудить у себя в комитетах этот вопрос",- добавил Неверов.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
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Госдума РФРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Не обязательно ждать решения Госдумы. Каждый россиянин может сознательно игнорировать всё, что увидит на полке с грузинскими надписями. Я так и сделаю. ПыСы: Переживаю за наших либерастов... вдруг упьются в хлам грузинским пойлом ))
8 июля, 13:36
Дмитрий Широков
131100010
Красавчики!!!)))
8 июля, 13:26
Славик Н
7611009
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