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РИА Новости

ЕР предложила ввести уроки основ информационной безопасности в школе

Вчера, 13:15
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Школа. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных вопросам развития цифровой экономики, выступил с предложением ввести уроки основ информационной безопасности в школьную программу.
"Современные дети с младенчества осваивают технику. Это неотъемлемая часть их жизни. Но они должны обладать знаниями о безопасности в сети. Как есть уроки "Основы безопасности жизнедеятельности", так и должны быть уроки, посвященные основам информационной безопасности", - заявил депутат.
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Также Неверов подчеркнул, что помимо этого необходимы специальные курсы переобучения для тех, кто остался без работы в результате замены труда человека приложениями или робототехникой.
"Речь идет о необходимости дополнительного обучения, повышения квалификации, а в ряде случаев – обучению базовой, назовем это так, цифровой грамоте", - добавил он.
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Госдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовМоскваОбщество
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