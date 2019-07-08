ЕР предложила ввести уроки основ информационной безопасности в школе

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных вопросам развития цифровой экономики, выступил с предложением ввести уроки основ информационной безопасности в школьную программу.

"Современные дети с младенчества осваивают технику. Это неотъемлемая часть их жизни. Но они должны обладать знаниями о безопасности в сети. Как есть уроки "Основы безопасности жизнедеятельности", так и должны быть уроки, посвященные основам информационной безопасности", - заявил депутат.

Также Неверов подчеркнул, что помимо этого необходимы специальные курсы переобучения для тех, кто остался без работы в результате замены труда человека приложениями или робототехникой.