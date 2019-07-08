Мицотакис принял присягу в качестве нового премьера Греции

Лидер консервативной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис во время предвыборного митинга в Афинах

АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости. Лидер консервативной партии "Новая демократия" Киириакос Мицотакис принял присягу в качестве нового премьер-министра Греции.

К присяге нового премьера привел архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним.

Мицотакис поклялся на Евангелии именем Святой Троицы соблюдать конституцию и законы Греции, служить интересам народа.

Церемония прошла в президентском дворце в присутствии президента Прокописа Павлопулоса, ее транслировало в прямом эфире государственное телевидение страны. До этого Павлопулос дал 51-летнему Мицотакису мандат на формирование правительства.

На досрочных парламентских выборах 7 июля "Новая демократия" Мицотакиса получила 158 мест в 300-местном парламенте и может самостоятельно формировать кабинет.

Мицотакис пришёл к президентскому дворцу в сопровождении десятков журналистов, на территорию дворца он прошёл только вместе с семьей - женой и тремя детьми. В зале также собрались десятки журналистов.