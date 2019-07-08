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РИА Новости

Мицотакис принял присягу в качестве нового премьера Греции

Вчера, 13:13
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© REUTERS / Elpida KafantariЛидер консервативной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис во время предвыборного митинга в Афинах
Лидер консервативной партии Новая демократия Кириакос Мицотакис во время предвыборного митинга в Афинах
© REUTERS / Elpida Kafantari
АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости. Лидер консервативной партии "Новая демократия" Киириакос Мицотакис принял присягу в качестве нового премьер-министра Греции.
К присяге нового премьера привел архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним.
Мицотакис поклялся на Евангелии именем Святой Троицы соблюдать конституцию и законы Греции, служить интересам народа.
Церемония прошла в президентском дворце в присутствии президента Прокописа Павлопулоса, ее транслировало в прямом эфире государственное телевидение страны. До этого Павлопулос дал 51-летнему Мицотакису мандат на формирование правительства.
На досрочных парламентских выборах 7 июля "Новая демократия" Мицотакиса получила 158 мест в 300-местном парламенте и может самостоятельно формировать кабинет.
Мицотакис пришёл к президентскому дворцу в сопровождении десятков журналистов, на территорию дворца он прошёл только вместе с семьей - женой и тремя детьми. В зале также собрались десятки журналистов.
Ожидается, что в понедельник вечером будет объявлен состав правительства.
Урна для голосования на досрочных парламентских выборах в Греции. 7 июля 2019
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