Мицотакис принял присягу в качестве нового премьера Греции

АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости. Лидер консервативной партии "Новая демократия" Киириакос Мицотакис принял присягу в качестве нового премьер-министра Греции.
К присяге нового премьера привел архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним.
Мицотакис поклялся на Евангелии именем Святой Троицы соблюдать конституцию и законы Греции, служить интересам народа.
Церемония прошла в президентском дворце в присутствии президента Прокописа Павлопулоса, ее транслировало в прямом эфире государственное телевидение страны. До этого Павлопулос дал 51-летнему Мицотакису мандат на формирование правительства.
На досрочных парламентских выборах 7 июля "Новая демократия" Мицотакиса получила 158 мест в 300-местном парламенте и может самостоятельно формировать кабинет.
Мицотакис пришёл к президентскому дворцу в сопровождении десятков журналистов, на территорию дворца он прошёл только вместе с семьей - женой и тремя детьми. В зале также собрались десятки журналистов.
Ожидается, что в понедельник вечером будет объявлен состав правительства.
Вчера, 11:26Эксперт оценил итоги выборов в Греции