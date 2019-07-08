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РИА Новости

На выборы губернатора Петербурга зарегистрировали четырех кандидатов

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Алексей ДаничевИсаакиевский собор
Исаакиевский собор
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на выборы губернатора города, среди которых врио городского главы Александр Беглов, представитель партии "Гражданская платформа" депутат города Михаил Амосов, режиссер Владимир Бортко от КПРФ, Надежда Тихонова от "Справедливой России", сообщает пресс-служба горизбиркома.
"Представили все необходимые документы и были зарегистрированы Санкт-Петербургской избирательной комиссией: Амосов Михаил Иванович, Беглов Александр Дмитриевич, Бортко Владимир Владимирович, Тихонова Надежда Геннадьевна", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, избирательная комиссия приняла документы о выдвижении у 28 кандидатов. Один из них попросил прекратить свой статус кандидата, 23 из оставшихся не представили необходимые документы и получили отказ в регистрации.
Двенадцатого июля планируется проведение жеребьевки для распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. С 10 августа до 6 сентября кандидаты смогут проводить агитацию в СМИ.
Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.
Александр Беглов
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