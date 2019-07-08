Главу ОМВД по Басманному району Москвы уволили

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен по результатам служебной проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

"Он был уволен по результатам проверки", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно открытым источникам, ОМВД по Басманному району возглавлял Сергей Васильев.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что увольнение связано с делом "лимонадного отравителя".

Мурат Сабанов, обвиняемый в отравлении молодых людей транквилизаторами в центре Москвы с целью хищения их имущества, вначале задерживался полицейскими, однако был отпущен, после чего совершил еще несколько преступлений. С санкции суда Сабанов находится под арестом.

О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам и клозапин, а также трамадол, сообщили в МВД.

Источник РИА Новости в полиции рассказал, что задержанным оказался Сабанов Мурат Заурович, он родился в августе 1992 года в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии. В Москве проживает с 2015 года.