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РИА Новости

Главу ОМВД по Басманному району Москвы уволили

Вчера, 13:11
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен по результатам служебной проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
"Он был уволен по результатам проверки", - сказал сотрудник пресс-службы.
Согласно открытым источникам, ОМВД по Басманному району возглавлял Сергей Васильев.
В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что увольнение связано с делом "лимонадного отравителя".
Мурат Сабанов, обвиняемый в отравлении молодых людей транквилизаторами в центре Москвы с целью хищения их имущества, вначале задерживался полицейскими, однако был отпущен, после чего совершил еще несколько преступлений. С санкции суда Сабанов находится под арестом.
Полиция
28 июня, 19:49
Эксперт рассказал о проблемах полиции в деле отравителя в Москве
О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам и клозапин, а также трамадол, сообщили в МВД.
Источник РИА Новости в полиции рассказал, что задержанным оказался Сабанов Мурат Заурович, он родился в августе 1992 года в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии. В Москве проживает с 2015 года.
Издание The Village также писало, что жертвами отравителя стали более 20 человек, которых некий молодой человек угощал напитками в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил.
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5 июля, 22:51
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