Дипломаты запросили встречу с задержанными после салюта в Минске россиянами

МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Российские дипломаты отслеживают ситуацию с задержанием в Минске после салюта на День независимости Белоруссии двух россиян, запросили у белорусской стороны консульский доступ к ним, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе посольства России в Белоруссии.

Во время салюта ко Дню независимости 3 июля в Минске из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали, двое из них остаются в больнице. В Минобороны республики заявили, что салютные установки и фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад). СК Белоруссии возбудил уголовное дело, рассматривает версию о некачественных зарядах. В рамках уголовного дела были задержаны двое представителей предприятия-поставщика фейерверков. Они ранее прибыли в Минск для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту.