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РИА Новости

Дипломаты запросили встречу с задержанными после салюта в Минске россиянами

Вчера, 13:10
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МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Российские дипломаты отслеживают ситуацию с задержанием в Минске после салюта на День независимости Белоруссии двух россиян, запросили у белорусской стороны консульский доступ к ним, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе посольства России в Белоруссии.
"С 4 июля, с момента задержания российских граждан правоохранительными органами Беларуси, консульские сотрудники посольства занимаются этим вопросом, в частности, оказали содействие в подключении адвокатов, запросили консульский доступ", - сказали в пресс-службе.
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
4 июля, 13:44
Обнародовано видео взрыва во время салюта в Минске
В посольстве РФ добавили, что предпринимают все действия по обеспечению соблюдения законных прав задержанных россиян.
Во время салюта ко Дню независимости 3 июля в Минске из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали, двое из них остаются в больнице. В Минобороны республики заявили, что салютные установки и фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад). СК Белоруссии возбудил уголовное дело, рассматривает версию о некачественных зарядах. В рамках уголовного дела были задержаны двое представителей предприятия-поставщика фейерверков. Они ранее прибыли в Минск для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту.
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