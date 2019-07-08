Военные музыканты "Спасской башни" выступили в саду имени Баумана

МОСКВА, 8 июля. – РИА Новости. В субботу, 6 июля, в саду имени Баумана состоялся концерт Оркестра "Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации" под руководством военного дирижёра, подполковника Сергея Колесникова, сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля

Программа выступления Оркестра состояла исключительно из произведений отечественных композиторов. Публика услышала популярные песни, звучавшие на советской эстраде, начиная с довоенного времени и заканчивая 90-ми годами. Исполнили их солисты Оркестра Олег Коваленко и Дарья Воробьёва. По словам подполковника Сергея Колесникова, эту программу Оркестр подготовил специально для выступления в саду имени Баумана и сыграл её в первый раз.

"В этом году Дирекция Фестиваля "Спасская башня" попросила сконцентрироваться в программе "Военные оркестры в парках" на произведениях отечественных композиторов, – сказал Сергей Колесников – И мы исходили именно из этой задачи. У наших композиторов столько красивых, редко исполняемых мелодий, и эту музыку народ любит и ждёт", - добавил он.

В рамках выступления Оркестр исполнил легендарные песни из советских кинофильмов и другие известные композиции, а в финале музыканты сыграли марш Василия Агапкина "Прощание славянки".

В связи с недавними трагическими событиями в Баренцевом море Оркестр включил в свою программу песню "Там, за туманами" (музыка Игоря Матвиенко, слова Александра Шаганова), которую посвятил памяти гидронавтов, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате. Её исполнили солисты Виктор Мальцев и Олег Коваленко.

По завершении концерта Сергей Колесников рассказал, что в проекте "Военные оркестры в парках" оркестр ВУНЦ ВС РФ участвует второй год. Что касается гастролей, подполковник Колесников сказал, что пока Оркестр сосредоточен на выступлениях в Москве и области, часто выступает в ДК города Дубны. "Но мы мечтаем о гастролях по России", - отметил он.

Программа "Военные оркестры в парках" с 2016 года проводится по инициативе Дирекции Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.